Webbankir отчитался о рекордной прибыли по итогам трех кварталов 2025 года

Финансовая онлайн-платформа Webbankir (ООО МФК «Вэббанкир») подвела итоги работы за три квартала 2025 года. Прибыль после налогообложения выросла до рекордных 916 млн руб. против 727 млн руб. за аналогичный период 2024 г. Таким образом прирост показателя составил 26%. Рабочий портфель компании по состоянию на 30 сентября 2025 г. достиг 4,6 млрд руб. – на 28% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Объем выдач по итогам трех кварталов увеличился на 19%, до 26,6 млрд руб. Количество займов выросло на 5%, до 2,08 млн.

Опережающая динамика финансовых показателей связана с активной работой Webbankir в сегменте Installment loans, которые выдаются на более крупные суммы наиболее надежным заемщикам, а также с увеличением средней суммы займа в целом. В третьем квартале данный показатель впервые достиг 13 тыс. руб.

«Мы ожидали увеличение объемов прибыли во II полугодии 2025 г. по сравнению с первым, и по итогам III квартала видно, что этот прогноз сбывается. Уже сегодня мы превзошли по прибыли результат 12 месяцев прошлого года, при этом впереди еще IV квартал, который традиционно является самым сильным для МФО из-за предновогоднего спроса на займы. Сильное ядро лояльной аудитории позволяют нам наращивать объемы выдач и уверенно адаптироваться к текущей экономической ситуации и регуляторным новациям», – сказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.