«Яндекс Еда» запускает первую в России бесплатную школу для менеджеров доставки

«Яндекс Еда» запускает Школу доставки для подготовки сертифицированных менеджеров по работе с агрегатором. Сервис бесплатно обучит специалистов, которые будут помогать ресторанам эффективнее работать с доставкой — сегодня она приносит заведениям около четверти выручки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еда».

Первый поток из 50 человек стартует 10 ноября 2025 г., подать заявку могут сотрудники ресторанов из любого города России.

Доставка из временного решения превратилась в полноценный элемент ресторанного бизнеса. По данным исследования Data Insight, в 2025 г. уже 49% заведений работают через агрегаторы, а более 60 тыс. ресторанов по всей России подключены к «Яндекс Еде». При этом заведения могут недополучать прибыль из-за неэффективных процессов и отсутствия стратегии. Сертифицированные специалисты смогут правильно настроить операции в ресторане, чтобы увеличить выручку и прибыль от работы с агрегатором.

За пять недель студенты Школы доставки освоят полный цикл работы с «Яндекс Едой»: анализ метрик, операционную эффективность, работу с платформой и ИИ-инструменты для работы партнеров, продвижение и построение стратегии. Обучение сочетает видеолекции, онлайн-семинары и практические задания. Кроме того, студенты будут получать домашние задания — часть необходимо будет выполнить в группе, часть самостоятельно. В конце обучения студентам предложат защитить собственный проект улучшения показателей доставки для реального ресторана.

Преподавать будут практики индустрии и эксперты из «Яндекс Еды»: Юрий Ситников — руководитель доставки Ginza Project; Лилия Ковальчук — практикующий эксперт по доставке еды из ресторанов, преподаватель в Novikov Business Space; Михаил Балыков — руководитель группы по продвижению партнеров в «Яндекс Еде»; Динара Галеева — руководитель ресторанного продукта «Яндекс Еды»; Юлия Журавлева — руководитель службы привлечения и развития ресторанов в «Яндекс Еде»; Ксения Прохорова — руководитель службы ресторанных операций в «Яндекс Еде»; Ксения Скробова — руководитель службы поддержки «Яндекс Еды».

После успешного прохождения обучения выпускники получат сертификаты от «Яндекс Еды», а их профили появятся в специальном разделе на лендинге проекта — там рестораторы смогут искать и приглашать на работу квалифицированных специалистов.

Выпускники смогут продолжить работу в своей команде или, например, консультировать другие заведения.

Подать заявку на обучение в Школе доставки «Яндекс Еды» могут менеджеры из любого города России, которые уже специализируются на развитии доставки из заведений. Для этого им нужно заполнить анкету с рассказом о себе и опыте работы. Эксперты отберут 50 человек для бесплатного обучения в первом потоке, который стартует 10 ноября 2025 г.

