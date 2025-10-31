«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Удмуртии»

«Яндекс Маркет» и Правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. Для этого на маркетплейсе запущена новая витрина «Сделано в Удмуртии», где представлены товары местных производителей и предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

На витрине собраны десятки брендов — от продуктов питания до одежды и товаров для дома. Ассортимент будет пополняться.

«Этот проект – часть нашей программы по поддержке российских производителей. «Маркет» стремится создавать возможности для малого и среднего бизнеса, помогая локальным брендам находить новую аудиторию и наращивать продажи. Уже сейчас мы видим, как среди покупателей растет интерес к таким товарам и рассчитываем, что он и дальше будет увеличиваться», – отметили представители «Яндекс Маркете».

По словам директора Корпорации развития Удмуртской Республики, руководителя регионального центра «Мой бизнес» Эмиля Бикмеева, этот запуск позволит тысячам покупателей по всей стране познакомиться с продукцией местных компаний, а для самих производителей откроет новые возможности для роста и масштабирования.

«Выход наших предпринимателей на крупнейшие онлайн-площадки – это очередной шаг в продвижении бренда «Сделано в Удмуртии». Мы гордимся производителями Удмуртии и рады, что для них открываются все новые и новые возможности. Со стороны Корпорации развития мы поможем удмуртским предпринимателям представить свою продукцию на «Яндекс Маркете». Благодарю всю команду «Яндекса» за продвижение наших производителей, это результат совместной работы», – отметил Эмиль Бикмеев.

«Яндекс Маркет» также работает над масштабированием данного проекта и запуском новых региональных витрин. Также на площадке уже работает витрина «Сделано в Москве» с товарами от столичных производителей.