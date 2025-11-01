CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Нейросеть в «Яндекс Картах» поможет выбрать, чем заняться в городе

«Яндекс Карты» объявили о создании ИИ, который помогает выбрать, куда пойти и чем заняться. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Новый ИИ сможет подбирать места, планировать маршруты и отвечать на сложные запросы, например: «Как провести выходные с детьми?» или «Где пройти чекап в Екатеринбурге?». Нейросеть работает на базе Alice AI и сейчас проходит внутреннее тестирование.

«Яндекс Карты» одними из первых начали внедрять ИИ в пользовательские сценарии. Уже сегодня в приложении сервиса можно получить персональные нейро-рекомендации. ИИ советует куда сходить, когда хочется чего-то нового, например выбрать место для прогулки или найти интересное кафе. Также нейросети суммаризируют отзывы об организациях, чтобы людям было проще понять информацию о месте.

