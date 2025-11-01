CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Объем онлайн-продаж фермерских хозяйств вырос в 1,5 раза

За первые девять месяцев 2025 г. фермерские хозяйства России увеличили объем онлайн-продаж на 73%, а количество заказов ― на 20%. Такой рост выявили аналитики платформы inSales. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Исследование основано на данных 35 компаний, которые работали на платформе в 2024 и 2025 гг.

Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, лидер отрасли «АПК»: «Цифровизация агробизнеса открывает новые возможности для роста. Мы видим, как фермеры активно осваивают онлайн-каналы, чтобы дотянуться до каждого потенциального клиента. Это делает рынок более прозрачным, эффективным и удобным для конечных потребителей. Для «Сбера» как финансового партнера поддержка высокотехнологичных проектов в АПК — одно из ключевых направлений. Мы помогаем предпринимателям провести цифровую трансформацию, что укрепляет всю экосистему отечественного агропрома».

На платформе inSales работают интернет-магазины многих частных фермерских хозяйств, крупных мясокомбинатов и продавцов сельскохозяйственной техники. Они представлены в разных регионах России, включая Калужскую и Курскую области, Новосибирск и Ростов-на-Дону. В среднем в ассортименте предпринимателей порядка 600 товарных позиций. Средний чек одного заказа — 6 тыс. руб.

Галина Пазик, владелица сыроварни «Ферма семьи Пазик»: «У нас небольшое фермерское хозяйство в Суетском районе Алтайского края, свою продукцию продаем без посредников. Сайт на платформе inSales упрощает работу с клиентами: благодаря удобному интерфейсу покупатели в несколько кликов изучают ассортимент магазина и быстро делают заказ. Сайт работает и как инструмент продвижения: постоянные покупатели рекомендуют нас друзьям и делятся ссылкой на магазин — так мы получаем новые заказы».

Анна Морозова, основатель «Ферма Никола-Ленивец»: «Наша ферма находится в Калужской области рядом с арт-парком "Никола-Ленивец". Здесь мы производим сезонные овощи и зелень, молоко, мясо, сыр, домашнюю птицу, мед. Продукты питания возим в Москву и Калугу с доставкой до двери, заказы принимаем через интернет-магазин. inSales для нашей фермы стал удобным инструментом для создания и обновления интернет-магазина, а также управления ассортиментом и доставками».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан

В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/