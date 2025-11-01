CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

СДЭК и КИПЛ запустили услугу хранения багажа на базе ПВЗ

Международный логистический оператор СДЭК совместно с сервисом хранения вещей КИПЛ открыли точки для временного хранения багажа в пунктах выдачи СДЭК. Поиск и бронирование места в ПВЗ, оплата услуги, а также страхование багажа доступны онлайн. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Воспользоваться сервисом можно через приложение или официальный сайт КИПЛ, выбрав удобный пункт выдачи СДЭК и оплатив услугу. Оставить и вернуть личные вещи можно после сканирования штрихкода бронирования, что обеспечивает безопасность хранения багажа. Кроме того, сервис предоставляет страховку — до 50 тыс. руб. на каждую вещь.

«Сотрудничество с компанией КИПЛ расширяет возможности нестандартного использования привычной инфраструктуры СДЭК. Предоставляя партнёрам доступ к обширной сети наших пунктов выдачи, мы совместно внедряем новые решения для повышения комфорта клиентов. Теперь каждый пользователь может хранить личные вещи в наших ПВЗ и свободно передвигаться без лишнего груза. А круглосуточная многоязычная служба поддержки сервиса делает его удобным как для российских путешественников, так и для иностранных гостей», — сказал Евгений Бахарев, СЕО Фулфилмент СДЭК.

«Данное партнерство расширяет покрытие сервиса более чем на 5000 пунктов хранения в разных городах России, привнося взаимные преимущества и важную ценность для путешественников. Возможность быстро и безопасно оставить вещи особенно востребована у гостей апартаментов и участников деловых мероприятий, что повышает уровень комфорта и способствует развитию туризма в нашей стране», — сказал Роман Саулин, основатель КИПЛ.

Первые воспользоваться сервисом хранения вещей в пунктах выдачи СДЭК смогут жители и гости крупных городов России, где расположены ключевые туристические и транзитные узлы: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие города.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

Поисковик Google разрешит себе копаться в почте, документах и файлах пользователей. Все ради их блага

Взрывной рост приложений, паразитирующих на NFC. Сотни вредоносов атакуют Россию

Киберполиция в Москве арестовала владельца популярного Telegram-бота для пробива личных данных

Хакеры за неделю взломали шесть крупнейших страховых компаний Украины. Утекли данные 7 млн клиентов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/