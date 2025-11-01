В зоне .рф появилось более 1,5 тыс. доменов с буквами национальных алфавитов России

С момента старта регистрации доменов на языках народов России летом 2025 г. в крупнейших российских регистраторах «Руцентр» и «Рег.ру» (входят в группу «Рунити») было зарегистрировано 1537 доменных имен в зоне .рф с использованием символов государственных языков республик России. Из общего числа 25% занимают домены на национальных языках, а остальные 75% представляют собой вариации популярных русскоязычных доменов с заменой букв на визуально похожие символы из других алфавитов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Сегодня для регистрации в национальной зоне .рф доступно 25 дополнительных символов из буквенных систем 17 российских народов. Чаще всего при регистрации новых доменов используются буквы ө (23%), ү (19%) и ҡ (18%). Новая возможность применяется для повышения многообразия интернет-пространства.

Значительная часть новых доменов отражает культурное и географическое разнообразие регионов. Среди примеров — янғантау.рф (гора Янгантау в Башкортостане), олоҥхо.рф (якутский героический эпос Олонхо) и таҡыя.рф (традиционный головной убор). Многие домены представляют собой общеупотребимые слова на национальных языках, такие как җиһаз.рф («мебель» по-татарски), сәй.рф («чай» по-башкирски), өрүс.рф («река» по-якутски) и өчпочмак.рф (эчпочмак, традиционная татарская выпечка). Это открывает новые возможности для цифровизации малого бизнеса, культурных проектов и локальных сообществ.

«Мы наблюдаем закономерный этап освоения новой цифровой ниши, — сказал Алексей Спирин, руководитель отдела вторичного рынка доменов «Руцентра». — Первыми всегда регистрируются короткие общеизвестные слова и наименования, имеющие культурную и потенциальную коммерческую ценность. В дальнейшем их можно перепродать или использовать для старта проекта, направленного на носителей определенного языка или жителей конкретного региона».

Бизнес тоже начал освоение новой цифровой ниши: 11% доменов зарегистрированы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, преимущественно из Башкортостана и Якутии. Кроме локальных компаний, новой возможностью заинтересовались и представители федерального бизнеса.

«Крупные компании формируют свою потребность в регистрации новых типов доменов исходя из двух задач: локализация и защита. Первая причина побуждает регистрировать домены с названием бренда на национальном языке, понимая ценность такого шага для обеспечения многообразия и коммуникации с локальной аудиторией. А вот вторая причина продиктована сегодняшними печальными реалиями, связанными с распространенностью фишинга в сети: компании сами занимают доменные имена, которые визуально очень похожи на их бренды, чтобы они не достались мошенникам», — сказал Георгий Казаров, руководитель отдела доменов «Руцентра».

Несмотря на возможные риски, расширение количества новых символов в зоне .рф открывает дополнительные возможности для цифровизации регионов, что позволяет создать более инклюзивное интернет-пространство для миллионов носителей национальных языков России. В перспективе это может раскрыть культурный и бизнес-потенциал инициативы, когда на первый план выйдут реальные проекты, ориентированные на локальные сообщества.

Возможность регистрации доменов в зоне .рф с использованием символов 17 государственных языков республик России была введена 11 августа 2025 г. на основе новой редакции Правил регистрации, утвержденной Координационным центром национального домена сети Интернет. Нововведение позволяет использовать в доменных именах буквы абазинского, адыгейского, башкирского, татарского, якутского и других языков на основе кириллицы, что направлено на обеспечение языкового многообразия, поддержку культурного наследия и развитие цифровой инклюзивности в российском сегменте интернета.