MAR Consult: Половина россиян хотят регистрации продавцов и проверки качества товаров на онлайн-платформах

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение к госконтролю в отрасли электронной коммерции. Абсолютное большинство респондентов (91%) пользуются услугами торговых онлайн-платформ. Это подтверждает высокую степень проникновения электронной коммерции в повседневную жизнь. Женщины чаще мужчин пользуются онлайн-платформами (94% против 87%), все опрошенные с доходом свыше 201 тыс. руб. делают покупки в интернете. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Четверть опрошенных (26%) уверены, что уровень защиты персональных данных на онлайн платформах высокий, треть (36%) оценила на среднем уровне, менее пятой части опрошенных (17%) оценивают уровень безопасности данных как низкий. 21% затруднились оценить.

Среди минусов покупок онлайн потребители выделили: недоверие к качеству товаров (39%), отсутствие возможности проверить товар лично (30%), сложность выбора среди множества предложений (22%), риск потери денег (14%), высокая стоимость доставки (11%) и другие минусы (2%). 17% считает, что минусов нет.

Регулирование отрасли электронной коммерции

Треть респондентов (33%) в той или иной степени доверяют государственным регулирующим органам в вопросах контроля онлайн-платформ, еще треть (31%) сомневается в их эффективности и пятая часть (19%) совсем не доверяют. Довольно низкий уровень доверия к государственным органам в плане контроля говорит о необходимости более прозрачной и эффективной коммуникации между платформами, продавцами и покупателями.

Больше половины россиян (54%) в той или иной степени поддерживает усиление государственного контроля в отрасли электронной коммерции. При этом четверть опрошенных (27%) выражают сомнение или несогласие, а 19% затрудняются ответить.

Среди наиболее часто упоминаемых проблем: продажа контрафакта (37%), мошенничество (35%), низкое качество товаров (34%), нарушение прав потребителей (32%), высокие цены из-за монополий (20%).

Наибольшую поддержку получили следующие меры госрегулирования: регистрация продавцов и проверка качества товаров (48%), обязательная сертификация товаров (39%), ужесточение наказаний за нарушения (35%), регулярные аудиты платформ (24%), увеличение налогов и сборов с онлайн-коммерции (11%).

При этом только 7% покупателей готовы платить больше за товары при усилении контроля. Еще 42% согласны на небольшую доплату, а пятая часть (22%) предпочитает дешевые товары даже с рисками. Старшая возрастная группа (55–65) реже готова платить больше за безопасность – только 2%.

«Рынок онлайн-торговли демонстрирует высокий потенциал развития, но требует системного решения существующих проблем. Поддержка мер по регистрации продавцов и сертификации товаров указывает на то, что есть запрос на стандартизацию. Платформы, которые внедрят такие механизмы добровольно, могут получить конкурентное преимущество. При этом заблаговременная работа онлайн-платформ с госорганами помогла бы сформировать прозрачные и эффективные стандарты для отрасли электронной коммерции, и, прежде всего, в сегментах с высоким уровнем контрафакта, в механизмах защиты прав потребителей, в совершенствовании системы возвратов. Ключевым фактором развития отрасли станет баланс между свободой торговли и эффективным государственным регулированием», — сказал Дмитрий Шиманов.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в октябре 2025 г.