TLS-сертификаты центра сертификации ТЦИ получили доверие ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» (ГК «Ростелеком») включила в состав доверенной операционной системы «Аврора» TLS-сертификаты центра сертификации (ЦС) «Технического центра интернет» (ТЦИ). Необходимые компоненты вошли в обновление операционной системы (ОС) «Аврора 5.1.6».

TLS-сертификаты — важный инструмент, который обеспечивает шифрование трафика между пользователями и сайтами. По данным на конец октября 2025 г., ими защищено около 80% онлайн-ресурсов в Рунете. Однако более 99% TLS-сертификатов выпущены иностранными центрами сертификации. Признание российских TLS-сертификатов отечественными операционными системами — необходимое условие для формирования устойчивой сетевой инфраструктуры, основанной на отечественных алгоритмах.

«Рынок TLS движется к сокращению сроков действия сертификатов. Планируется, что к 2029 г. он будет составлять не более 47 дней, при этом проверка валидности сертификата будет происходить каждые 10 дней. Это значит, что уже сейчас мы должны активно внедрять собственные решения и запускать автоматизацию процессов, чтобы через время не попасть в критическую зависимость от центров принятия решений за рубежом», — сказал генеральный директор «Технического центра интернет» Алексей Рогдев.

«TLS-сертификаты — важный элемент доверенной инфраструктуры новой суверенной цифровой экономики России. Партнерство между нашими компаниями позволит государственным и корпоративным заказчикам уже сейчас получать доступ к данными и сервисам в своих информационных системах с устройств под управлением ОС “Аврора” по каналам связи, защищаемым надежными отечественными криптографическими алгоритмами», — отметил генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

С 2022 г. в России активно развивается собственный рынок TLS-сертификации. ЦС ТЦИ — одна из его составляющих. На сегодняшний день TLS-сертификаты, выпущенные ЦС ТЦИ, включены во все популярные российские операционные системы. Их использование повышает степень защищенности от внешних угроз, в том числе обусловленных применением санкций, и позволяет гарантировать доступность сайтов по защищенному каналу обмена информацией. Каждый зарегистрированный пользователь ЦС ТЦИ может выпустить до пяти бесплатных 90-дневных TLS-сертификатов каждого типа (ECDSA, ГОСТ, DV и Wildcard).

Включение корневых сертификатов ЦС ТЦИ в ОС «Аврора 5.1.6» подтверждает стремление «Открытой мобильной платформы» поддерживать высокий уровень безопасности, стабильности и функциональности операционной системы, отвечая современным требованиям B2G-, B2B-рынков и актуальным требованиям регуляторов и пользователей устройств.

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.

Активное развитие, современный интерфейс, сертификация ФСТЭК УД4 и ФСБ АК3/КС3, а также растущая экосистема делает ОС «Аврора» стратегическим выбором крупных государственных компаний и организаций, а также российского бизнеса. ОС «Аврора» формирует безопасную мобильную среду, обеспечивая доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.