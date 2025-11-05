CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Запустить баннер на главной странице «Авито» можно через рекламный кабинет

Запустить самый заметный формат на «Авито» — баннер на главной странице площадки — теперь можно через кабинет «Авито Рекламы». Настройка происходит в несколько кликов, а баннер показывается на первом экране сайта или мобильного приложения «Авито» на всех устройствах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Раньше баннер на главной странице «Авито» размещали через заявку в отдел продаж. Появление наиболее охватного формата в рекламном кабинете ускоряет процесс запуска кампании, а также позволяет рекламодателям самостоятельно управлять ее настройками. После выбора таргетингов, модели оплаты, а также обязательной модерации, бренды сразу начинают привлекать внимание многомиллионной аудитории площадки к продукции. Рекламировать можно как внешние сайты бизнесов, так и магазины внутри «Авито».

Для настройки рекламы в кабинете необходимо выбрать тип кампании «Текст, изображения», далее — формат «Баннер на главной». После этого останется задать бюджет, частоту показов и загрузить креативы.

«При развитии «Авито Рекламы» мы делаем большую ставку на автоматизацию кабинета. Возможность запустить кампанию с самым охватным форматом в короткие сроки, а также гибко управлять ее настройками, позволяет брендам быстрее получать необходимые результаты. Мы видим, что популярность баннера на главной странице «Авито» среди рекламодателей растет. Количество брендов, которые используют его в кампаниях выросло на 119% месяц к месяцу», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Охватить максимально целевую аудиторию помогут таргетинги: рекламу увидят не все пользователи площадки, а только те, кто вероятнее заинтересуется предложением бизнеса. Запускать кампании можно с оплатой по СPM — за тысячу видимых показов баннера.

