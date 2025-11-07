60% водителей получают направление на ремонт по каско от «СберСтрахования» за минуту через мобильное приложение или личный кабинет

60% водителей, обратившихся в «СберСтрахование» по каско через мобильное приложение или личный кабинет, получают направление на ремонт уже через минуту после подачи заявления. Об этом CNews сообщили представители компании «СберСтрахование».

Этого удалось добиться благодаря автоматизации обработки заявлений клиентов. Алгоритм распознает полученные данные и на их основе формирует направление на ремонт машины всего за минуту.

Ранее «СберСтрахование» запустила такую возможность для инцидентов, связанных с повреждением стекол авто. С августа 2024 г. она работает и при повреждении кузовных элементов, причем неважно, сколько деталей пострадало.

Чтобы получить направление на ремонт в минимальные сроки, человеку при ДТП или ином событии, в котором пострадало авто, нужно заполнить информацию о страховом случае в мобильном приложении «СберСтрахования» или личном кабинете на сайте страховой компании.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Страховые случаи по полисам каско — одни из самых частых и дорогостоящих: с начала 2025 г. «СберСтрахование» урегулировала по ним 19 тысяч инцидентов, выплатив 3,3 миллиарда рублей. Для многих авто — неотъемлемая часть жизни, поэтому мы стараемся сделать его восстановление максимально быстрым и удобным. Сейчас водители могут подать заявление прямо на месте происшествия и уже через минуту повезти машину на ремонт. Скорость урегулирования для «Сбера» приоритетна — эту задачу мы решаем с помощью внедрения новейших технологий и упрощения всех процессов».