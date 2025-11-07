CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

60% водителей получают направление на ремонт по каско от «СберСтрахования» за минуту через мобильное приложение или личный кабинет

60% водителей, обратившихся в «СберСтрахование» по каско через мобильное приложение или личный кабинет, получают направление на ремонт уже через минуту после подачи заявления. Об этом CNews сообщили представители компании «СберСтрахование».

Этого удалось добиться благодаря автоматизации обработки заявлений клиентов. Алгоритм распознает полученные данные и на их основе формирует направление на ремонт машины всего за минуту.

Ранее «СберСтрахование» запустила такую возможность для инцидентов, связанных с повреждением стекол авто. С августа 2024 г. она работает и при повреждении кузовных элементов, причем неважно, сколько деталей пострадало.

Чтобы получить направление на ремонт в минимальные сроки, человеку при ДТП или ином событии, в котором пострадало авто, нужно заполнить информацию о страховом случае в мобильном приложении «СберСтрахования» или личном кабинете на сайте страховой компании.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Страховые случаи по полисам каско — одни из самых частых и дорогостоящих: с начала 2025 г. «СберСтрахование» урегулировала по ним 19 тысяч инцидентов, выплатив 3,3 миллиарда рублей. Для многих авто — неотъемлемая часть жизни, поэтому мы стараемся сделать его восстановление максимально быстрым и удобным. Сейчас водители могут подать заявление прямо на месте происшествия и уже через минуту повезти машину на ремонт. Скорость урегулирования для «Сбера» приоритетна — эту задачу мы решаем с помощью внедрения новейших технологий и упрощения всех процессов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/