МТС обновила скорости LTE-сеть в популярном месте буддийских паломников Забайкалья

МТС обновила LTE-сети в поселке Агинское Агинского Бурятского округа. Благодаря проведенным работам улучшилась емкость и покрытие сети, а также на 30% возросли средние скорости мобильного интернета в одном из популярных мест у паломников-буддистов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС улучшила качество мобильной сети в поселке Агинское административном центре Агинского Бурятского округа. Обновленной сетью LTE могут воспользоваться местные жители, многочисленные туристы и паломники к буддийским святыням.

Ежегодно более 60 тыс. туристов из Забайкалья, регионов России и зарубежных стран приезжают в Агинский Бурятский округ, для участия в гастрофестивалях и культурных, спортивных и научных мероприятиях, посещают священные для буддистов места, одно из таких – Агинский дацан. Крупный буддийский храмовый комплекс в России находится недалеко от поселка Агинское. На его территории расположена буддийская академия, богатая библиотека рукописей и ксилографов, а также одна из самых высоких ступ в России – «Юндэн Чойдон» («Ступа примирения»). С помощью высокоскоростного интернета путешественники могут делиться красивыми фото и видео шедевра бурятского зодчества, местные жители узнавать расписание служб и мероприятий дацана, а паломники планировать поездку к святым местам.

«Поселок известен не только сакральными местами, но и различными международными научными конференциями. Одна из таких – «Наследие Чингисхана» - состоялась совсем недавно и собрала ученых и деятелей культуры из России, Монголии и Китая. В преддверии мероприятия мы заранее позаботились об улучшении сети, добавив качественные параметры – покрытие, емкость и скоростные характеристики, чтобы жители и гости поселка Агинское могли пользоваться привычными цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Мы продолжаем и далее развивать мобильную сеть в Забайкалье в том числе и Агинском Бурятском округе. Так, ранее была запущена сеть LTE на территории Агинского дацана, а также в селах Могойтуйского и Дульдургинского округов», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.