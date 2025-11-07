РВБ запустила цифровую B2B-витрину для российских компаний

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила цифровую B2B-витрину с расширенным функционалом для бизнеса. B2B-витрина будет доступна для всех российских компаний и ИП на платформе «Wildberries для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Теперь B2B-покупатели смогут приобрести нужные товары в категориях, релевантных их бизнесу, сравнивать цены в режиме реального времени и получать полную картину ассортимента перед совершением покупки.

На витрине уже представлены миллионы товарных позиции почти из 80 категорий — от офисных принадлежностей и профессиональной техники до продукции для ресторанов, салонов красоты и автосервисов. Для удобства B2B-клиентов товары сгруппированы по тематическим направлениям в зависимости от потребностей того или иного типа бизнеса: «Рестораны, кафе и бары», «Офис», «Клининг», «Медицинские организации», «Гостиницы и отели», «Автосервисы», «Для учебы и творчества» и другим.

Кроме того, на витрине появился отдельные разделы с товарами для продавцов и владельцев ПВЗ. Они смогут оформить с расчетного счета покупку необходимой офисной техники, торгового оборудования, мебели для открытия и дальнейшего развития своего бизнеса в сфере электронной коммерции.

«B2B-торговля на Wildberries продолжает активно развиваться: за последние три месяца число бизнес-клиентов увеличилось более чем на 120%. Платформа для бизнеса с новой витриной упрощает поиск, позволяя компаниям быстро ориентироваться в ассортименте и находить выгодные решения под собственные бизнес-задачи», — отметила руководитель B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» Дина Билялова.

На платформе «Wildberries для бизнеса» предприниматели могут оформлять оптовые заказы с возможностью оплаты с расчетного счета компании, получать возврат НДС, закрывающие документы, фиксировать цены на 10 дней после оформления заказа и пользоваться другими полезными функциями для бизнеса.