CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Туту» даст путешественникам 14 дней на оплату билетов на поезд

Сервис путешествий «Туту» продлил отложенную оплату железнодорожных билетов. Теперь пассажиры могут в любой момент оформить нужное место по текущей цене, а оплатить билет — в течение 14 дней. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

Услуга «Оплатить позже» работает на всех внутренних направлениях. Путешественник оформляет заказ и получает место по текущей цене. За три часа до окончания услуги «Туту» пришлет напоминание об оплате. Если не оплатить билет вовремя, заказ отменится.

«Исследования «Туту» показывают, что 90% россиян боятся, что стоимость железнодорожной поездки повысится ближе к дате отправления. А в пиковые сезоны, например, перед Новым годом, билеты еще и разбирают быстро. Отложенная оплата поможет путешественникам гибко планировать поездки и экономить при покупке билета», — отметили представители «Туту».

Оплатить билеты на поезд позже можно в мобильном приложении и на сайте «Туту». Стоимость услуги составляет от 99 руб. Если до отправления поезда осталось три дня, отложить оплату уже не получится.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/