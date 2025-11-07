В Сеченовском Университете разработали ИИ-помощника для подготовки медиков к аккредитации

Для врачей и выпускников медицинских университетов, которые готовятся к аккредитации, в Сеченовском Университете создали инструмент – цифровой помощник «ИнфоМедика ИИ». С помощью искусственного интеллекта можно проанализировать различные клинические случаи и получить развернутый ответ с обоснованием из актуальных медицинских источников.

Для подготовки к аккредитации медицинских специалистов – ее нужно пройти после выпуска из университета, а потом подтверждать свою квалификацию каждые пять лет – в Методическом центре аккредитации специалистов Сеченовского Университета создали несколько ресурсов.

Выпускники университетов и врачи могут пройти репетиционный экзамен, который доступен в веб-версии и специальном приложении. Аудитория такого ресурса немалая: ежегодно тестовые и ситуационные задания проходят от 350 до 380 тыс. пользователей.

Задания репетиционного экзамена базируются на актуальных источниках, которые собрали в Библиотеке аккредитации Сеченовского Университета. Это ресурс всероссийского масштаба, куда входят специальная литература, клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи, санитарные правила и нормы, нормативно-правовые акты. Сейчас возможности ресурса расширяют – в библиотеку встроили ИИ-помощника.

«Изначально библиотеку подготовили для авторов-экспертов, которые составляют задания, но со временем ресурс стал популярным не только у них. Им пользуются выпускники медицинских университетов и колледжей, врачи, ординаторы, которые готовятся к аккредитации или которым нужна консультация в решении сложных клинических задач. Также библиотекой заинтересовались преподаватели – они используют собранную информацию для обучения студентов. И мы предложили им удобный инструмент, который позволяет быстро получить ответы из базы знаний», – сказала директор Методического центра аккредитации специалистов Сеченовского Университета Жанна Сизова.

ИИ-помощника назвали «ИнфоМедика ИИ». Он представляет собой специальные чаты, где пользователь может задать свой вопрос. Например, он описывает клинический случай в произвольной форме, а обученная языковая модель выдает ответ, где указаны все сопутствующие симптомы, предполагаемый диагноз, план диагностики и лечения, рекомендации пациенту и так далее. ИИ обосновывает каждый ответ – выдает ссылки на фрагменты актуальных источников из Библиотеки аккредитации Сеченовского Университета, например, клинических рекомендаций.