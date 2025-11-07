CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В Сеченовском Университете разработали ИИ-помощника для подготовки медиков к аккредитации

Для врачей и выпускников медицинских университетов, которые готовятся к аккредитации, в Сеченовском Университете создали инструмент – цифровой помощник «ИнфоМедика ИИ». С помощью искусственного интеллекта можно проанализировать различные клинические случаи и получить развернутый ответ с обоснованием из актуальных медицинских источников.

Для подготовки к аккредитации медицинских специалистов – ее нужно пройти после выпуска из университета, а потом подтверждать свою квалификацию каждые пять лет – в Методическом центре аккредитации специалистов Сеченовского Университета создали несколько ресурсов.

Выпускники университетов и врачи могут пройти репетиционный экзамен, который доступен в веб-версии и специальном приложении. Аудитория такого ресурса немалая: ежегодно тестовые и ситуационные задания проходят от 350 до 380 тыс. пользователей.

Задания репетиционного экзамена базируются на актуальных источниках, которые собрали в Библиотеке аккредитации Сеченовского Университета. Это ресурс всероссийского масштаба, куда входят специальная литература, клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи, санитарные правила и нормы, нормативно-правовые акты. Сейчас возможности ресурса расширяют – в библиотеку встроили ИИ-помощника.

«Изначально библиотеку подготовили для авторов-экспертов, которые составляют задания, но со временем ресурс стал популярным не только у них. Им пользуются выпускники медицинских университетов и колледжей, врачи, ординаторы, которые готовятся к аккредитации или которым нужна консультация в решении сложных клинических задач. Также библиотекой заинтересовались преподаватели – они используют собранную информацию для обучения студентов. И мы предложили им удобный инструмент, который позволяет быстро получить ответы из базы знаний», – сказала директор Методического центра аккредитации специалистов Сеченовского Университета Жанна Сизова.

ИИ-помощника назвали «ИнфоМедика ИИ». Он представляет собой специальные чаты, где пользователь может задать свой вопрос. Например, он описывает клинический случай в произвольной форме, а обученная языковая модель выдает ответ, где указаны все сопутствующие симптомы, предполагаемый диагноз, план диагностики и лечения, рекомендации пациенту и так далее. ИИ обосновывает каждый ответ – выдает ссылки на фрагменты актуальных источников из Библиотеки аккредитации Сеченовского Университета, например, клинических рекомендаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/