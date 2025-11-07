CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries начал тестировать функцию звонка автодилерам

Потребители смогут позвонить продавцу автомобиля прямо из карточки товара в приложении или на сайте Wildberries. Новая функция, которая запущена в тестовом режиме, уже доступна части пользователей маркетплейса. У покупателей также сохранится возможность сразу оплатить автомобиль — без звонка продавцу. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Покупатели, выбирающие транспортное средство на витрине Wildberries, смогут уточнить любую информацию об автомобиле или сделке, а также воспользоваться дополнительными услугами, которые может предложить дилер, например оформления субсидированного автокредита, рассрочки, трейд-ин или страхования», — отметил руководитель категории «Авто» компании РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) Василий Гаврилюк.

Сейчас в тестировании принимают участие автодилеры «БорисХоф», «Боравто», Delivery Car, Marcar и Avtolux, а позже будут добавлены и другие.

Для продавцов такой функционал — это возможность привлечь новых потенциальных покупателей, а также увеличить продажу заинтересованным в приобретении автомобиля на Wildberries клиентам дополнительных услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/