«Яндекс Маркет» запустил ИИ-агента: он подберет товары по фото, найдет подарок, а скоро научится понимать голосовые запросы

«Яндекс Маркет» запустил ИИ-агента, который как консультант помогает с выбором товаров — от одежды до техники. В чате с ним можно отправлять изображения, задавать вопросы, а в ближайшее время появится возможность общаться голосом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Агент в приложении «Маркета» проанализирует запрос, уточнит детали и предложит подборку наиболее подходящих вещей, которые можно сразу купить прямо в чате. Например, пользователь может прислать фото джинсов и спросить, с чем их сочетать, или написать, что ищет подарок, — ИИ уточнит, для кого он предназначен, и подберет подходящие варианты.

Агент работает на базе технологий Alice AI и постоянно учится на данных «Маркета». «Яндекс Маркет» — единственный маркетплейс в России, у которого есть ИИ-агент для покупателей, способный одновременно понимать текст, фото и контекст, а также самостоятельно определять нужный порядок действий для решения задачи в выборе товаров. Он расскажет о товаре, изучит отзывы, сравнит характеристики, а еще учтет интересы пользователя и его заказы. Покупателю больше не нужно собирать идеи на сторонних сайтах и сравнивать модели: агент пришлет подходящие товары в чат сразу после простого запроса или фото.

Подбирает товары в нужном стиле по фото

Покупатель может отправить в чат фото — например, серого бомбера — и попросить подобрать к нему низ. ИИ изучит статьи и отзывы, с чем такие вещи обычно сочетают, и предложит подходящие джинсы или юбку. Если прислать кадр из комнаты, агент определит стиль интерьера и подберет ковер, который впишется в обстановку.

Можно отправить фото крема — ИИ найдет сыворотку из той же линейки. Агент также может найти по снимку похожие вещи из каталога «Маркета». Сейчас функция подбора товаров по фото работает в бета-режиме.

Помогает выбрать подарок и продолжить поиск

ИИ-агент помогает с выбором любых товаров и особенно удобен при подборе подарка. Он уточняет, для кого он нужен, по какому поводу, какие у человека интересы, а затем предлагает подходящие варианты — от аксессуаров и книг до сертификатов или гаджетов.

Агент также запоминает историю поиска и может показывать в чате персональные подсказки. Например, если покупатель интересовался смартфонами Apple, ИИ предложит вернуться к выбору, сравнить модели или подобрать аксессуары.

Понимает голосовые запросы и отвечает на них

К концу 2025 г. ИИ-агент научится понимать голосовые запросы. Это позволит не тратить время на набор текста. Достаточно будет нажать на иконку микрофона и сказать: «подбери стиральную машину» или «какие кроссовки лучше для марафона». Агент расшифрует речь, обработает запрос и ответит текстом в чате.

Находит быстрее и точнее

В апреле 2025 г. «Яндекс Маркет» первым среди российских маркетплейсов запустил чат с ИИ для покупателей в тестовом режиме — тогда он работал только с текстовыми запросами. С тех пор решение стало ИИ-агентом: он понимает фото и текст, точнее интерпретирует запросы и быстрее предлагает подходящие товары. Сейчас подборка формируется в первых ответах, в них также добавили больше полезной информации, а уточнения стали релевантнее. За это время чат с ИИ посетили миллионы пользователей. Чаще всего они спрашивали про электронику (22%), бытовую технику (14%), одежду (12%) и товары для дома (12%).

Кроме продуктов для покупателей, «Яндекс Маркет» развивает ИИ для продавцов. В их личном кабинете ИИ отвечает на вопросы о работе на маркетплейсе и может проанализировать продажи.