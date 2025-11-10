Аналитика «МТС AdTech»: каждый второй россиянин предпочитает дарить деньги

В период осенних распродаж многие россияне покупают подарки к грядущим праздникам. По данным опроса «МТС AdTech», 58% респондентов предпочитают дарить деньги. Чуть меньше половины опрошенных (48%) следуют виш-листу одаряемого, 46% выбирают подарок самостоятельно. Каждый третий дарит подарочные сертификаты (29%). Памятные подарки пользуются популярностью только у 14% участников опроса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отношение к выбору подарков зависит в том числе от возраста дарителей. Беби-бумеры чаще других поколений предпочитают дарить деньги (34%) и цветы (22%). «Иксы» и «игреки» тоже считают деньги лучшим подарком (27% и 26% соответственно). На втором месте у представителей обоих поколений — подарки из виш-листа одаряемого, на него ориентируется каждый пятый. А вот поколение зумеров в большинстве своем не считает деньги лучшим подарком, 25% респондентов этого возраста выбирают подарок из виш-листа, 23% — придумывают подарок самостоятельно и только 22% дарят деньги.

«Беби-бумеры — практичное поколение, которое очень внимательно относится к социальным нормам. Если на праздник принято дарить цветы, букет будет. А вот зумеров считают более эмпатичными, для них важно подарком продемонстрировать свое отношение к виновнику торжества, поэтому они чаще остальных интересуются списком желаемых подарков и следуют ему. С учетом уровня диджитальности этого поколения, зумерам будут очень актуальны виш-листы от популярных брендов. На этой особенности поколения можно даже выстраивать рекламные кампании перед праздниками», — сказала директор департамента продаж рекламных продуктов и технологий «МТС AdTech» Татьяна Ковалевская.

Большинство участников опроса (42%) подарки без повода дарят раз в полгода. Раз в год и реже расщедриваются на внезапный подарок 36% респондентов, а каждый месяц радует близких сюрпризами каждый пятый россиянин (22%).

Чаще остальных поколений подарки без повода делают зумеры и миллениалы: каждый третий зумер (30%) и каждый пятый миллениал (22%) раз в месяц что-то дарят своим близким просто так. Раз в год и реже подарков без повода стоит ждать в основном от беби-бумеров (41%) и «иксов» (38%).

Россияне неоднозначно относятся к подаркам-впечатлениям: 45% респондентов считают, что нужно очень хорошо знать человека, чтобы не прогадать с выбором досуга для него. Треть россиян (29%) отмечают, что не все готовы к подобным сюрпризам. Положительно к подаркам-впечатлениям относится только 14%, по их мнению, это креативно и оставляет незабываемые воспоминания. 12% считают, что лучше традиционные подарки — вещи и предметы.

И все же внимание важнее самого подарка, так считают 38% участников опроса. По 27% респондентов отметили, что главное в подарке — это демонстрация заботы и получение желанного подарка. Только 8% респондентов важна стоимость и качество подарка.

Подарок, который демонстрирует заботу, наиболее важен для участников опроса Уральского (32%) и Приволжского (30%) федерального округа. Получить желанный подарок чаще остальных хотят респонденты из Дальневосточного (33%), Центрального (30%) и Северо-западного (29%) федерального округа. Сам факт внимания ценен в Сибирском (44%), Уральском (41%) и Южном (41%) федеральном округе. А вот стоимость и качество подарка больше актуально в Северо-кавказском (16%) и Южном (10%) федеральном округе.

Об опросе: «МТС AdTech» опросил две тыс. россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в октябре 2025 г. Поколения: беби-бумеры — с 1946 по 1964 гг.; поколение X (иксы) — с 1965 по 1980 гг.; поколение Y (миллениалы) — с 1981 по 1995 гг.; поколение Z (зумеры) — с 1996 по 2010 гг.