Эмодзи, стикеры, видеосообщения — «Битрикс24» обновил «Мессенджер»

«Битрикс24 Мессенджер» позволяет сотрудникам обсуждать рабочие вопросы, обмениваться файлами, создавать задачи и встречи прямо из переписки. В релизе «Битрикс24 Космос» инструмент получил масштабные обновления. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Аудио- и видеосообщения

Появилась автоматическая расшифровка сообщений. Функция будет поддерживать как аудио-, так и видеоформаты. Новинка станет доступна в мобильной и веб-версиях продукта.

Распознавание эмоций

Встроенный ИИ-помощник сможет распознавать эмоции и отмечать их в расшифровке. При этом, если сообщение длинное, а настроение записывающего меняется, то ИИ-помощник это заметит и также даст понять об этом получателю.

Новые эмодзи и стикеры

Эмодзи становятся неотъемлемым частью корпоративных коммуникаций. «Битрикс24» добавил новые эмодзи — теперь можно выбрать подходящую реакцию из расширенного набора и выразить эмоции точнее. Количество реакций на одно сообщение неограниченно.

Также расширено количество стикеров и добавлена возможность создавать собственные наборы.

Папки чатов

Добавлена возможность создания папок с чатами. Пользователи смогут фильтровать и группировать нужные диалоги. Непрочитанные сообщения будут появляться в папке «Новое».

BitrixGPT в чатах

Пользователи получат возможность вызывать ИИ-помощника в рабочих чатах. Он моментально проанализирует чат, соберет задачи, зафиксирует договоренности, даст совет или уточнит информацию.

Усиление настроек безопасности

Появилась возможность удаления переписки. Решение необходимо, если в чате обсуждалась конфиденциальная информация или появились новые участники. Возможно настроить автоудаление, чтобы вся важная информация наверняка не осталась в чате.

«Битрикс24 Синк AI»: внутренняя телефония компании

«Битрикс24 Синк» также обновился. Теперь любой пользователь может начать запись звонка, которая автоматически сохранится на диск. Также прямо во время звонка можно приостановить или удалить запись, если на нее попала конфиденциальная информация.

Встроенный ИИ-помощник BitrixGPT Follow-up станет доступен не только для командных встреч, но и для звонков 1-1.

