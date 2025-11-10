CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширил покрытие в центре Ставрополья

Изменения уже почувствовали около 30 тысяч жителей Светлограда. Специалисты «МегаФона» усилили здесь покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на отдаленных и маленьких улицах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Город входит в Петровский округ — один из самых густонаселенных районов Ставрополья. Техническая служба компании запустила новые базовые станции как в самом Светлограде, так и в близлежащем населенном пункте — селе Шведино. Территорию пользования скоростным интернетом увеличили в жилой и промышленной зонах.

Дополнительное подключение средних и высоких диапазонов частот в 2025 г. расширило площадь покрытия сети, усилило качество голосовой связи и передачи данных.

«В Светлограде мы построили новые базовые станции и “прокачали” существующую инфраструктуру. Мы уже подготовились к грядущему похолоданию, так как зимой традиционно увеличивается трафик, а люди чаще проводят время дома. Поэтому с начала года в регионе построили более 40 новых телеком-объектов, усовершенствовали около 150. Это помогает клиентам оставаться в контакте с близкими и пользоваться всеми доступными интернет-сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Абоненты Светлограда ежемесячно расходуют свыше 700 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 100 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на социальные сети и мессенджеры.

