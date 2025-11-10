CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила гигабитный домашний интернет для жителей «Березового», «Атмосферы» и других микрорайонов Иркутска

МТС расширила фиксированную сеть в Иркутске. Сразу в нескольких микрорайонах еще несколько тысяч иркутских семей получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила новую телеком-инфраструктуру в жилых комплексах Иркутска «Очаг», «Атмосфера», «Источник», «Эволюция», микрорайоне «Березовый» и других. Кроме этого, компания обновила существующую сеть и ускорила скорость интернета до 1 Гбит/с в многоквартирных домах, расположенных в разных районах Иркутска, в частности, на Маршала Жукова, Румянцева, Джамбула, Байкальской, Российской и других улицах. Проведенные работы открыли доступ иркутянам к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная фиксированная сеть позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«МТС активно развивает гигабитную сеть в Иркутске, чтобы как можно больше горожан получили доступ к скоростному и надежному интернету. Наша работа ведется системно: мы подключаем новые жилые комплексы сразу к высокоскоростному домашнему интернету и обновляем уже существующую инфраструктуру в других домах. Сейчас гигабит доступен 95% домохозяйств, где есть наша фиксированная сеть. И мы продолжим ускорять домашний интернет, так как иркутяне постоянно увеличивают как объем скачиваемого контента, так и его качество, что требует от провайдера все более высоких скоростей», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Ozon впервые в истории выплатит дивиденды

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/