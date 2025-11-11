Абонентам «Летай» доступны важные сервисы при ограничениях 4G

«Летай» в числе других операторов предоставил доступ к «белому списку» государственных услуг и социально значимых приложений. Абоненты смогут продолжать пользоваться необходимыми цифровыми сервисами при временных ограничениях мобильного интернета, связанных с обеспечением безопасности населения. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Что входит в «белый список» оператора

Платформы и соцсети – «Яндекс» («Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Яндекс Музыка», «Яндекс Навигатор», «Яндекс Карты», «Яндекс Путешествия» и др.), «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru, «Почта России», «2ГИС», «Рамблер», «Авито»;

Медиаплатформы – «Кинопоиск», «Дзен», Rutube;

Магазины и маркетплейсы – «Озон», «Х5 Ритейл Групп», «Лента»;

Сервисы транспортных услуг – РЖД, «Туту.ру»;

Мессенджер Max;

Государственные интернет-ресурсы и мобильные приложения – сайты Президента России, Правительства России, министерств, «Госуслуги» (ЕСИА), «Госключ», сервис Банка России (СБП);

СМИ – «Газета.ру», «РБК».

Использовать эти ресурсы можно без дополнительных настроек, доступ осуществляется автоматически. Возможно обновление и дополнение реестра сайтов и сервисов в соответствии с распоряжениями регулятора. В отношении включения в «белый список» региональных ресурсов компания ведет дополнительную работу.

Параллельно «Летай» продолжает развитие сети мобильной связи. В октябре 2025 г. были построены и модернизированы 11 базовых станций в Казани и Набережных Челнах, а также в населенных пунктах Атнинского, Арского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Нурлатского, Сабинского и Чистопольского районов. В результате скорость передачи данных локально увеличилась вдвое.