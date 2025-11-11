«МегаФон» усилил сеть 4G в Преображении

Авиапассажиры небольшого аэропорта в поселке Преображение Лазовского округа Приморского края теперь могут пользоваться обновленной связью 4G «МегаФона». Инженеры оператора запустили дополнительную базовую станцию рядом с аэровокзалом, что улучшило передачу данных и расширило емкость существующей сети — в том числе на прилегающий дачный массив. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Преображение — поселок городского типа с населением около 5000 человек. Поселок расположен на берегу бухты Преображения и окружен Лазовским заповедником. Это одно из популярных мест для рыбалки и морского отдыха на юге Дальнего Востока. Туристы приезжают сюда не только за богатым уловом, но, и чтобы побывать в бухте Петрова, подняться на гору Облачную, искупаться у скалистых мысов или отдохнуть в уединенных заповедных бухтах.

Из-за удаленности многие гости предпочитают добираться до Преображения с помощью авиации, поэтому надежная связь особенно важна в этой локации. В зону уверенного покрытия новой базовой станции попадают и дачные участки. Для абонентов оператора здесь доступен мобильный интернет на средней скорости до 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы комфортно общаться с близкими, делать онлайн-покупки или организовать видеонаблюдение и другие элементы умного дома на садовом участке.

«Преображение — это настоящее сокровище Приморья: тайга, заповедник, рыбалка и бухты, где хочется задержаться надолго. Наши специалисты подобрали оптимальное место для базовой станции в районе аэропорта, настроили оборудование с учетом сложного рельефа и морского климата — все для того, чтобы абонентам стало по-настоящему удобно пользоваться мобильной связью. Для нас важно, чтобы в удаленных, но популярных местах люди чувствовали себя так же уверенно, как в большом городе», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.