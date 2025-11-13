CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разогнался до 100 Мбит/с – скоростной интернет появился на лыжных трассах Жебреи

«МегаФон» запустил мобильный интернет на одном из популярных горнолыжных курортов Пермского края — горнолыжном комплексе «Жебреи». Новое телеком-оборудование обеспечивает стабильную связь и скорость передачи данных до 100 Мбит/с на территории курорта, включая зоны подъемников, трассы, подъездные пути и парковку. Это важно для спортсменов, инструкторов и всех, кто выбирает активный отдых на свежем воздухе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Горнолыжный курорт «Жебреи» ежегодно принимает тысячи посетителей: здесь делают первые шаги новички и оттачивают свое мастерство более опытные любители зимних видов спорта. Теперь гости комплекса могут использовать приложения для анализа тренировок, делиться яркими моментами в соцсетях в реальном времени, а также оперативно связываться с друзьями, инструкторами и персоналом.

«Мы активно расширяем 4G-покрытие в привлекательных с точки зрения туризма локациях Пермского края. В рамках программы по развитию сети в местах отдыха и на спортивных объектах региона мобильный интернет уже доступен на популярных горных вершинах Полюд и Ветлан, территории всесезонного курорта “Губаха”. Такой подход повышает уровень комфорта и безопасности пермяков и гостей из других регионов страны. Теперь посетители еще одного известного горнолыжного комплекса смогут сочетать активный отдых с современными технологиями», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Новое телеком-оборудование обеспечивает не только передачу данных на скорости до 100 Мбит/с, но и стабильный голосовой сигнал, что особенно важно для тех, кто выбирает активный отдых. Теперь при необходимости гости смогут позвонить персоналу комплекса или незамедлительно обратиться в экстренные службы.

Горнолыжный курорт «Жебреи» находится недалеко от Перми. Здесь расположены трассы разного уровня сложности, в том числе учебные склоны, работают прокат снаряжения, кафе. Кроме того, можно научиться кататься или повысить свой уровень на личных или групповых занятиях с инструктором.

