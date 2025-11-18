«Альфа-Капитал» впервые за несколько лет крупно обновила главный экран мобильного приложения

Управляющая компания «Альфа-Капитал» объявила о запуске нового главного экрана в своем мобильном приложении. Это первое масштабное обновление главного экрана за несколько лет, продиктованное как значительно расширившимися функциями, так и новыми ожиданиями клиентов по поводу качества цифрового опыта.

Ключевые изменения в новом главном экране: общее визуальное обновление: интерфейс стал более современным, легким и чистым, при этом сохранив преемственность; снижение «визуального шума»: переработаны баннеры и виджеты, которые стали менее навязчивыми и более функциональными; удобный скроллер разделов: ключевые функции — «Пополнить», «Налоги», «Аналитика», «Отчеты» — теперь всегда доступны в быстрой прокрутке под графиком активов; единое управление графиками: настройка отображения (месяц, год, с начала) теперь удобно сгруппирована в одном месте; новая система нотификаций: появился проактивный блок «Нужно сделать», который подсказывает клиенту важные целевые действия (например, «Подпишите документы» или «Добавьте реквизиты»), чтобы они всегда были перед глазами.

«Главный экран — это “лицо нашего приложения”, его обновление — это не просто редизайн, это шаг к новому уровню пользовательского опыта. Мы убрали "визуальный шум", сделали навигацию интуитивной и, что самое важное, с помощью новой системы уведомлений, сделали взаимодействие проактивным. Теперь приложение само подсказывает клиенту, какое действие нужно совершить. Наша цель — не просто следовать за трендами, а задавать их, делая управление активами максимально простым и удобным», — сказал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».

Новый главный экран уже доступен для всех клиентов, которые обновили приложение «Альфа-Капитал» до последней версии.