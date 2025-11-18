CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: производство электро- и оптического оборудования возглавило рейтинг самых высокооплачиваемых сфер по итогам октября 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали уровень средних зарплатных предложений, где особенно востребованы рабочие и линейные специалисты, за октябрь 2025 г. Лидером рейтинга стало производство электро- и оптического оборудования — средняя предлагаемая заработная плата в сфере достигла 231,3 тыс. руб/мес, показав рост на 51% год к году. Такие высокие зарплатные предложения связаны с активным ростом производства электроники и оптических систем в 2025 г., модернизацией предприятий и повышенным спросом на квалифицированных рабочих, что усилило конкуренцию за специалистов в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Работы», первое место заняла сфера производства электро- и оптического оборудования. Значительный рост доходов специалистов данного направления связан с расширением производственных мощностей, модернизацией технологических линий и увеличением выпуска высокотехнологичной продукции — электроники, оптики и телеком-оборудования. Аппаратчики и изолировщики стали самыми востребованными специалистами в этой сфере. Количество вакансий для аппаратчиков выросло на 138%, а среднее зарплатное предложение составило 110,6 тыс. руб/мес. Изолировщики также показали рост спроса: число вакансии для специалистов данного профиля увеличилось на 55%, а средний предлагаемый доход достиг 107,2 тыс. руб/мес.

На второй строчке расположилась сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов — среднее зарплатное предложение составило 128,2 тыс. руб/мес (+7%). Рост спроса на специалистов в этой сфере обусловлен нарастающей динамикой развития промышленности, расширением объемов промышленной застройки и продолжающейся активной модернизацией инженерных систем.

Третье место в рейтинге заняла сфера строительства жилых и коммерческих объектов — в среднем 120,4 тыс. руб/мес (+5%). Повышение среднего дохода в этой сфере связано с устойчивым спросом на квалифицированных специалистов, повышением требований к качеству строительных работ и необходимостью поддерживать кадровый состав на объектах, находящихся в активной стадии реализации. Замыкают топ-5 предложения для профессионалов двух сфер: тяжёлое машиностроение (114,4 тыс. руб/мес, +13%), техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования (109,1 тыс. руб/мес, +27%). Оба направления демонстрируют устойчивый рост на фоне обновления производственной техники, модернизации предприятий и усиления сервисных подразделений.

«В 2025 г. самые высокие зарплатные предложения в сегменте рабочих и линейных специалистов формируют отрасли, являющиеся ключевыми драйверами технологического обновления предприятий и реализации крупных инфраструктурных проектов. Производство электро- и оптического оборудования, строительство и инженерные направления привлекают специалистов стабильностью, системным подходом к развитию, достойными зарплатными предложениями и четкими перспективами карьерного роста.», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/