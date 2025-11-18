CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

HR-платформа Carrot от Fork-Tech вошла в реестр отечественного ПО

HR-платформа для автоматизации и подбора персонала Carrot от компании Fork-Tech включена в реестр отечественного программного обеспечения. Включение в реестр расширит рынок для инновационного решения и облегчит использование Carrot в компаниях государственного сектора, а также в ключевых экономических отраслях, где действуют ограничения на внедрение иностранного ПО. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Carrot — инновационная российская HR-платформа от консультанта, разработчика и интегратора ИТ-решений компании Fork-Tech. Решение направлено на автоматизацию подбора персонала и повышение продуктивности HR-команд. Платформа адаптируется под процессы любой компании, делая найм прозрачным: с ее помощью можно легко создавать вакансии, систематизировать кандидатов и управлять процессом с помощью встроенного дашборда и инструмента формирования отчетности.

Платформа кратно ускоряет работу специалиста по работе с персоналом. Система позволяет оперативно фиксировать все ключевые параметры заявки — требования к должности, сроки, ответственных сотрудников, приоритетность подбора — и быстро найти нужную вакансию с помощью встроенных фильтров. Компания получает централизованное хранилище данных, где сохраняются профили соискателей, история взаимодействий и текущий статус каждого из них.

Carrot также автоматизирует формирование списка кандидатов, обеспечивая быстрый доступ к их резюме и возможность ранжирования в соответствие с навыками и другим критериям. Это предоставляет HR удобный инструмент для согласования кандидатур, назначения собеседований и принятия решений по итогам отбора. В процессе работы система помогает отслеживать и обновлять статусы как вакансий, так и кандидатов на каждом этапе — от создания заявки до выхода человека на работу — что делает весь процесс прозрачным для всех ответственных сторон.

Отдельный аналитический модуль обеспечивает сбор статистики по процессу подбора: формирует воронку кандидатов, отображает количество соискателей на каждом этапе отбора, показывает динамику прохождения собеседований и фиксирует данные о финалистах, вышедших в компанию. Кроме того, в Carrot можно вести детальную статистику отказов, что позволяет анализировать причины и повышать эффективность рекрутингового процесса в целом.

«Включение HR-платформы Carrot в реестр отечественного ПО – это не просто формальный статус, а подтверждение того, что наше ИТ-решение готово закрывать ключевые потребности бизнеса и госсектора в сфере подбора персонала. Еще больше компаний смогут использовать Carrot для автоматизации HR-процессов, обеспечив полное соответствие требованиям регуляторов и получая качественный, прозрачный инструмент управления талантами», — сказала генеральный директор Fork-Tech Кристина Коваленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/