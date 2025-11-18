«Купер» расширил рекламные инструменты для внешних партнеров

«Купер» расширил рекламные инструменты для внешних партнеров. Ключевое обновление — расширенные возможности аналитики. Для внешних размещений доступны post-view пиксели от Weborama, AdRiver, Targer Ads и AdServing. До конца квартала платформа добавит поддержку этих же верификаторов и для post click трекинга. Это позволяет брендам точно отслеживать эффективность кампаний и видеть, как пользователи взаимодействуют с рекламой после показа и перехода. Важно: пиксели работают только для внешних размещений (click-out) и не применяются для товаров внутри приложения. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Отдельное внимание было уделено аудитории «Купера». Лишь 22% пользователей пересекаются с крупнейшими маркетплейсами. Это говорит о минимальном пересечении с другими игроками рынка и высокой лояльности текущей аудитории. Для брендов это преимущество, поскольку позволяет работать с новой, не «перегретой» аудиторией.

Платформа позволяет запускать click-out-кампании с переходом на сайт бренда и настраивать их по множеству параметров: географии, социально-демографическим данным, поведению и интересам. Также поддерживается таргетинг по sberID и возможность запустить сэмплинг на узкие сегменты — например, на владельцев домашних животных или покупателей определенных категорий. Такие механики, по наблюдениям эксперта, обеспечивают высокую вовлеченность, поскольку работают в связке с реальным пользовательским маршрутом.

В качестве примеров — два недавних спецпроекта «Купера» с использованием геймификации. Первый — проект с механикой «Натальной Карты», построенный на коротком опроснике, который завершался персональным предложением. Он собрал около 7 млн охвата и более 40 тыс. участников. Второй проект запускался параллельно на нескольких площадках: это был интерактив с персонажем, который убирает комнату — через механику пользователи знакомились с продуктом бренда.

«Мы выстраиваем не просто витрину, а экосистему для роста брендов — в том числе тех, кто еще не представлен на «Купере». С помощью click-out-инструментов и пикселей можно запускать рекламу, замерять ее результативность и масштабировать кампании даже за пределами платформы», — сказал директор по рекламной коммерции «Купер» Павел Петров.