МТС покрыла LTE-сетью 41 малое село и деревню Татарстана

МТС сообщила о расширении LTE-покрытия в Татарстане в рамках программы устранения цифрового неравенства. Благодаря установке нового оборудования и модернизации существующей сети еще 11 тыс. жителей малых населенных пунктов в 20 районах республики получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет.

МТС обеспечила устойчивой связью и скоростным интернетом еще 40 небольших сел и деревень в 20 районах республики. В среднем, в каждом из населенных пунктов, подключенных к сети МТС по программе устранения цифрового неравенства, проживает порядка 300 человек. В самом малочисленном из них, в селе Су-Елга Мамадышского района, живет около 30 татарстанцев. В самом большом, на родине известного татарского поэта, прозаика и драматурга Фаниса Яруллина – в селе Кзыл-Яр Арского района – около 2 тыс. человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Кукморском и Мамадышском районах.

«Программа «Устранение цифрового неравенства» позволяет обеспечивать устойчивой голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом даже небольшие населенные пункты. Несмотря на удаленность от больших городов и малую численность населения, современные жители деревень и сел также ведут активную цифровую жизнь – пользуются государственными информационными системами, банковскими и развлекательными приложениями, проходят онлайн-обучения, покупают товары и услуги на маркетплейсах. Представителям старшего поколения, которые могут составлять значимую долю жителей малых населенных пунктов, особенно важно оставаться на связи и общаться со своими близкими. Поэтому федеральная программа и ее участники из телеком-рынка действительно решают важные социальные задачи», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работа по обеспечению связью МТС малых населенных пунктов осенью 2025 г. году коснулась территорий Агрызского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского, Пестречинского, Сабинского, Спасского, Тетюшского, Чистопольского и Ютазинского районов республики. Годом ранее доступ к стабильной голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету оператора в рамках программы устранения цифрового неравенства получили свыше 30 тыс. татарстанцев, проживающих в 95 селах и деревнях в 34 районах региона.