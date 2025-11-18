CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новые сервисы в системе интернет-банкинга «СберБизнес» помогут предпринимателям увеличить прибыль

В системе интернет-банкинга «СберБизнес» появились еще два решения для корпоративных клиентов, которые дают предпринимателям возможность расширить свое дело, автоматизировать процессы и вывести бизнес на новый уровень. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь прямо в «СберБизнесе» предприниматель может подключить «Сбер ID» — сервис беспарольной авторизации для сайтов и приложений. С ним компания может увеличить конверсию во вход до 94%, а в целевое действие — до 30%. Клиенты организации получают быструю и безопасную авторизацию, удобное списание и накопление бонусов Спасибо, а функция бесшовного входа обеспечивает простую оплату cо SberPay. Подключение и использование «Сбер ID» бесплатно для всех корпоративных клиентов. Сервис доступен на 112 тыс. сайтах и в мобильных приложениях. Им уже воспользовались более 110 млн человек.

Вторая инновация — интеграция MPStats. Это единая платформа для аналитики маркетплейсов, автоматизации, управления и обучения. На ней бизнес может оценить перспективы запуска продаж своих товаров на маркетплейсах, а также настроить SEO-продвижение и рекламу. Сервис помогает продвигать продукт благодаря ИИ-аналитике запросов, автоматической оптимизации карточек товаров и прогнозированию спроса. MPStats позволяет сократить расходы на логистику. Решение полезно как начинающим селлерам, так и опытным предпринимателям, а также владельцам крупного бизнеса. Платформу уже применяют 950 тыс. пользователей.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Мы стараемся быть для клиентов больше чем банком — ежедневным помощником, финансовым советником и партнёром. В маркетплейсе интернет-банка «СберБизнес» предприниматели могут выбрать подходящие для их бизнеса услуги и решения. Теперь в режиме одного окна можно подключить новые сервисы для продвижения товаров на онлайн-площадках для торговли и авторизации по Сбер ID. Основанные на технологиях искусственного интеллекта, эти сервисы помогают ускорить работу и повысить маржинальность бизнеса».

Во встроенном маркетплейсе интернет-банка «СберБизнес» клиентам доступны 28 небанковских сервисов для ведения своего дела. Они повышают эффективность бизнес-процессов, улучшают управление компанией, персоналом и взаимоотношениями с клиентами.

