Продавцы Wildberries смогут застраховаться в «СберСтраховании» от возврата товаров покупателем

«СберСтрахование» присоединилась к сервису добровольного страхования для продавцов, который запустил страховой брокер «Цунами» на базе ИТ-платформы Zunami One. Продукт создан специально для нужд продавцов Wildberries. Об этом CNews сообщили представители «СберСтрахования».

Сервис позволяет продавцам маркетплейса оформить страховку своих товаров прямо в личном кабинете на сайте Wildberries. Для этого нужно зайти в раздел «Рост продаж», выбрать «Страхование», затем «Страхование заказов» и нажать кнопку «Подключить». После активации страховая защита распространится на все товары, отправляемые со склада Wildberries, а также продаваемые по модели FBS.

Страхование покрывает затраты на возврат товара на склад, если покупатель не забрал заказ, отказался его забирать или вернул. Также оно компенсирует ущерб при повреждении, подмене или утрате товара во время перевозки со склада Wildberries или хранения на пункте выдачи.

Два раза в месяц продавец автоматически получает перечень всех случаев возврата отказного товара для получения компенсации. Остается только отправить его в страховую компанию онлайн через личный кабинет и получить возмещение – до 5 тыс. руб. за каждый случай. При повреждении или утрате компенсация составляет до 50 тыс. руб. за единицу товара.

Зара Геворкян, директор корпоративного страхования «СберСтрахования»: «СберСтрахование уже обладает опытом работы с сегментом e-commerce: в конце 2024 г. мы запустили для продавцов маркетплейсов программу страхования товаров с покрытием до 120 млн руб. За период с января по октябрь селлеры получили выплаты уже по 5 тыс. страховых случаев. Кроме того, в этом году мы начали страховать риски владельцев пунктов выдачи заказов. Мы видим, что бизнес-модель маркетплейсов обеспечила удобное взаимодействие между покупателями и продавцами. Подключение «СберСтрахования» к сервису Wildberries — закономерный шаг по расширению страховой защиты малого бизнеса, работающего в сегменте e-commerce».

Георгий Горшков, глава финтеха RWB (объединенной компании Wildberries и Russ): «Сотрудничество со «СберСтрахованием» в очередной раз подтверждает нашу открытость к диалогу и партнерствам с финансовыми организациями — на рыночных взаимовыгодных условиях, когда это несет ценность для всех участников, и прежде всего, наших покупателей и продавцов. Подключение нового партнера – «СберСтрахования» – позволит сделать наш сервис еще удобнее для селлеров. Этот продукт покрывает большинство самых популярных рисков и востребован у продавцов. Всего с момента запуска сервиса продавцы Wildberries уже застраховали более 6,5 млн своих товаров, и сейчас мы видим рост спроса на эту услугу в связи со стартом высокого сезона».

Андрей Сабитов, генеральный директор страхового брокера «Цунами»: «Мы видим устойчивый рост интереса к страхованию у продавцов маркетплейса. Как только появилась возможность подключить защиту бизнеса в один клик в личном кабинете — скепсис сменился практичным интересом. Подключение «СберСтрахования» подтверждает: крупные страховщики готовы вкладывать силы, опыт и знания в то, чтобы обеспечить продавцам еще более быстрое и простое урегулирование страховых случаев».