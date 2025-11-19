CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитики «МегаФона» фиксируют рост интернет-активности в аэропортах Кубани

Краснодарский край остается востребованным у путешественников: к ноябрю 2025 г. количество туристов, прибывающих через местные воздушные гавани, увеличилось в 1,5 раза относительно показателей начала 2025 г.. Как выявило исследование «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов, максимальные значения пришлись на июль и сентябрь 2025 г. Способствовало росту и возобновление работы аэровокзалов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рейтинг аэропортов по объему мобильного трафика выглядит следующим образом. Традиционно лидируют среди городов, откуда прибывают пассажиры во все три аэропорта Краснодарского края, москвичи и петербуржцы:

1. Сочи удерживает первенство. Сюда чаще всего прилетают пассажиры из Самары, Екатеринбурга и Уфы. Ежемесячно туристы расходуют здесь около 30 ТБ данных — этого хватит, чтобы скачать 7,5 млн фотографий в высоком разрешении или посмотреть 15 тыс. фильмов в HD‑качестве.

2. Краснодар, открывшийся в середине сентября 2025 г., занял вторую строчку рейтинга. Основные посетители — жители Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани. Средний месячный трафик достигает 10 ТБ: такой объем эквивалентен 2,5 млн загрузок музыкальных альбомов или 5 тыс. онлайн‑трансляций в HD.

3. Геленджик, возобновивший работу в июле 2025 г., замкнул тройку. Сюда выбирают прилетать из Саратова, Красноярска, Пензы и Оренбурга. Средний ежемесячный объем трафика составляет 6,5 ТБ — достаточно, чтобы отправить 1,6 млн электронных писем с вложениями или прослушать 325 тыс. аудиокниг.

«Мы продолжаем отслеживать растущий интерес к региону как к круглогодичному направлению для отдыха и деловых поездок. При этом активно развиваем телеком-инфраструктуру, чтобы предоставлять доступ к скоростному мобильному интернету в ключевых транспортных узлах края. Так, например, в ноябре обновили оборудование на территории аэропорта Сочи. Инженеры установили антенное indoor‑оборудование, которое обеспечивает устойчивый 4G‑сигнал внутри всего сооружения», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Модернизация уже проведена в аэропортах Краснодара и Геленджика. В результате скорость мобильного интернета на территории трех авиагаваней теперь достигает 100 Мбит/с, что создает комфортный цифровой опыт для всех прибывающих.

