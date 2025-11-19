CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито»: россияне потратят на новогодние подарки в среднем 14 тыс. рублей

Специалисты «Авито» провели опрос среди 10 тыс. россиян и узнали, когда они покупают подарки к Новому году, где, какие и сколько планируют потратить. Выяснилось, что в основном опрошенные обычно закупаются презентами уже в декабре и в этом году в среднем планируют потратить 14 тыс. руб. При этом большинство хочет избежать предновогодней суеты и очередей и заказать все нужное онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Когда и где покупают подарки

Девять из 10 россиян планируют в этом году дарить новогодние подарки. Большинство респондентов признаются: активная подготовка к праздникам начинается в декабре (62%). Пик покупок приходится на середину месяца (24%), и еще почти столько же (23%) начинают выбирать подарки в первых числах декабря. Чуть заранее, в ноябре подарки покупают 30% россиян, но есть и те, кто присматривает и покупает их в течение всего года (8%).

При этом праздничный шопинг все чаще уходит в онлайн. Так, 82% россиян заявили, что в основном заказывают подарки интернет-магазинах или на онлайн-платформах, из них 41% делают это почти всегда. В основном это молодежь до 35 лет (49%) — они ценят удобство, ассортимент и возможность выбрать подарок без предпраздничной суеты.

Что подарят и сколько потратят

На предстоящий Новый год россияне собираются дарить близким сладости (41%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (32%). Женщины чаще выбирают в качестве подарка элементы декора и украшения дома (30% против 16% мужчин), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины чаще покупают электронику и технику (33% против 14% женщин) или просто дарят деньги (25% против 19%). Также примечательно, что среди молодежи 18-24 лет пользуются популярностью подарки своими руками (22% против 9% в среднем).

В среднем на подарки в этом году россияне планируют потратить около 14 тыс. руб. Причем у мужчин эта сумма сумма больше — 16 тыс. руб., в то время как женщины собираются потратить в среднем на 25% меньше. При этом 41% опрошенных хотели бы уложиться в пять тыс. руб. Еще 33% готовы потратить от пяти до 15 тыс., 15% — от 15 до 30 тыс., а бюджет больше этих сумм закладывают 10%.

Желанные и нежеланные подарки

На вопрос о самых желанных подарках треть россиян (36%) уверенно ответила: деньги. Еще 27% хотели бы получить электронику, 19% — косметику или парфюмерию, а 17% — ювелирные украшения. Также в топ-5 самых востребованных подарков вошли подарочные сертификаты (16%). Молодые люди чаще других хотят, чтобы им подарили сладости (21%), книги (16%) и вещи ручной работы (15%).

Примечательно, что несмотря на стандартные запросы, большинство россиян (61%) встречались с неудачными подарками. Обычно в такой ситуации опрошенные сохраняют подарки, но просто их не используют (39%). 15% решаются их передарить, а 5% поступают еще более предприимчиво и продают такие вещи.


