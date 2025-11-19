CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Контур» объявил о старте публичного пилота «Госключа» ​

Пользователи сервисов электронного документооборота (ЭДО) от «Контура» — одного из крупнейших операторов ЭДО федерального уровня — смогут воспользоваться «Госключом», бесплатно получить сертификат электронной подписи и подписывать документы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Внедрение функционала будет завершено в I квартале 2026 г. Сейчас тестируются пилотные запуски по запросу пользователей.

Роман Акимов, руководитель проектной группы электронного документооборота «СКБ Контур»: «Госключ станет оптимальным дополнением отдельных сценариев. Например, крупные компании смогут перевести в электронный вид вспомогательные бизнес-процессы, где подписывается небольшое число документов или часто меняются сотрудники, и выпуск классической квалифицированной электронной подписи нецелесообразен. Кроме того, новый функционал снизит барьер перехода на ЭДО малого и микробизнеса, где бесплатность и простота получения подписи играют ключевую роль».

