«МегаФон» усилил мобильную связь в сельской местности Кузбасса

Мобильный интернет и «цифровые» звонки «МегаФона» теперь доступны жителям поселка Зеленовский в Крапивинском районе. Построенная оператором базовая станция обеспечила надежное покрытие LTE-сети и уверенный прием сигнала в любой точке населенного пункта, в котором проживают около 800 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что одновременно увеличивает дальность распространения сигнала и емкость сети, а скорость передачи данных остается стабильной даже в пиковые часы.

Абоненты оператора в Зеленовском получили доступ ко всем цифровым сервисам: телемедицине, онлайн-банкингу, госуслугам и видеосвязи. Скорость передачи данных до 70 Мбит/с позволит без задержек скачивать и отправлять «тяжелые» файлы, слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, играть онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях. Развитие сети сделало более комфортным и онлайн-шопинг — в поселке работают пункты выдачи маркетплейсов, которыми активно пользуются местные жители.

В местных учреждениях — школе, детском саду и доме культуры — теперь проще организовывать занятия и культурные мероприятия благодаря быстрому 4G. Ученики могут использовать смартфоны для доступа к образовательным платформам, особенно полезным в период подготовки к экзаменам, а родители — следить за успеваемостью через электронный дневник и поддерживать учебный процесс своих детей.

Запуск телеком-оборудования в населенном пункте также расширило зону обслуживания технологии VoLTE в регионе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«В Кузбассе сотни таких поселков, как Зеленовский — небольших и уютных. В каждом из них своя жизнь, энергия и люди, которые хотят оставаться на связи — с близкими, с новостями, с миром вокруг. Мы стремимся к тому, чтобы жители таких мест пользовались современными технологиями наравне с горожанами. Расширяя сеть и внедряя новые технические решения, мы создаем устойчивую цифровую среду для учебы, работы, творчества, саморазвития и развлечений. Надежная связь и быстрый интернет становятся важной опорой для сельских территорий. Они не дают деревням терять связь с миром и способствуют их сохранению», — отметила директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

