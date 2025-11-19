CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС расширила сеть LTE в национальном селе на Полярном круге

МТС сообщает о расширении покрытия мобильной сети в селе Аксарка Приуральского района на Ямале. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры, увеличилась емкость сети, а высокоскоростной интернет стал доступен около 5 тыс. жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость передачи данных выросла на территории всего поселка, включая самую крупную в округе школу для детей коренных народов, больницу, музей, детский сад, а также Центр национальных культур, который привлекает туристов из других регионов. Также сигнал связи улучшили в прибрежной зоне поселка, где ежегодно проходит главный национальный праздник Севера День оленевода. Кроме того, с запуском дополнительного диапазона LTE мобильный интернет стал доступен на участке дороги в направлении столицы округа – Салехарда, что позволяет водителям загружать навигаторы, смотреть прогноз погоды перед поездкой.

Аксарка – арктический поселок на линии северного Полярного круга, основанный на берегу реки Обь в 30-х годах прошлого века раскулаченными крестьянами из Челябинской, Астраханской областей, а также юга Тюменской области. Сегодня поселок является центром притяжения туристов для изучения наследия народов Арктики, включая этнокультуру, традиции хантов и ненцев. С расширением сети МТС гости и местные жители в разных частях поселка смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для работы, обучения и досуга.

«В связи с развитием малых территорий мы наблюдаем высокий спрос на наши сервисы, поэтому продолжаем активно расширять цифровую инфраструктуру, при этом уделять большое внимание сохранению и популяризации наследия коренных народов Крайнего Севера. Так, например, год назад мы оцифровали национальные сказки и издали сборник «Ожившие легенды Севера», а аудиоверсию разместили на сервисе Cтроки. Все это наш знак гостеприимства для всех, кто приезжает познакомиться с нашим удивительным краем», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

