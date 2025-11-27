CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Экс-коммерческий директор Delivery Club Максим Терешков перешел в сервис «Плавно»

Бывший коммерческий директор Delivery Club Максим Терешков возглавил отделы коммерции, поддержки и маркетинга сервиса безналичных чаевых «Плавно». На новой должности топ-менеджер займется построением автоматизированной инфраструктуры для партнеров компании, коммерческим планированием и формированием долгосрочной маркетинговой стратегии. Об этом CNews сообщили представители «Плавно».

Ранее Максим возглавлял коммерческий отдел сервиса доставки Delivery Club и занимал руководящие должности в коммерческих департаментах Coca-Cola, «Яндекс Еды», «Яндекс Доставки», «Магнита» и Dr. Oetker. На базе Delivery Club Максим создал систему безналичных чаевых DC Tips и привлек более 10 тыс. клиентов, а также заключил крупный контракт с «Вкусно и точка».

«Каждый год рынок чаевых растет на 20-30%. И если пару лет назад — это касалось только ресторанного сегмента, то сейчас — рынок чаевых растет в сегментах АЗС, бьюти, барбершопах, храмах и пр. Моя цель как коммерческого директора — сделать “Плавно” лидером среди tips-сервисов в этих категориях. Сейчас мы сфокусированы на трех направлениях: развитии партнерской сети, росте ИT-инфраструктуры и росте показателей GMV», — сказал Максим Терешков, коммерческий директор «Плавно».

