F6: мошенники устроили распродажу икры и морепродуктов через домовые чаты

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, в преддверии Нового года зафиксировала рост активности мошенников по продаже деликатесов через интернет. Скамеры создали сеть из более чем 30 Telegram-каналов, через которые предлагают купить икру и морепродукты от производителей Дальнего Востока и севера России. Киберпреступники используют три способа привлечения жертв: под видом обычных пользователей приглашают в фейковые магазины через домовые и районные чаты, размещают их рекламу в Telegram, а также создают клоны официальных поставщиков и рыбных магазинов. Средняя сумма чека в мошеннических магазинах – от 10 тыс. руб.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 в преддверии зимних праздников провели исследование российского рынка мошенничества с продажей деликатесов через интернет.

На фоне прогнозов о повышении стоимости красной икры и рыбы перед Новым годом мошенники создали сеть из более чем 30Telegram-каналов, через которые предлагают пользователям приобрести икру и морепродукты от производителей Дальнего Востока и севера России по низким ценам. Специалисты F6 также обнаружили каналы, которые действуют по аналогичной схеме и через которые скамеры приглашают купить ягоды, фрукты и свежее мясо. Однако икра, красная рыба и морские деликатесы встречаются среди мошеннических предложений значительно чаще: эти продукты стоят дороже, а значит, и ожидаемая прибыль преступников выше.

Три основных способа, которые злоумышленники используют для привлечения жертв: через районные, домовые и дачные чаты; рекламу в легитимных Telegram-каналах; а также они маскируются под официальных поставщиков и рыбные магазины.

Аналитики проанализировали, как мошенники действуют в каждом из этих сценариев, и подготовили для пользователей рекомендации по защите от «гастроскама» – такой термин используют в F6 для мошенничества с продажей деликатесов.

Специалисты уже фиксировали схему с мошеннической продажей икры в Telegram-каналах в прошлом году. Однако в 2025 г. злоумышленники увеличили масштабы охвата пользователей и тактику продвижения своих ресурсов. Сейчас в сети гастроскама насчитываются десятки фейковых каналов, которые всё чаще рекламируют от имени «соседей» в районных, домовых и дачных чатах.

Многие такие чаты, сообщества соседей, действуют открыто и вступить в них легко: достаточно перейти по ссылке-приглашению, которую можно найти в открытых источниках. Никакого «поручительства» участников за нового пользователя, который вступил в чат, не требуется. Скамеры активно используют эту возможность.

Так как многие чаты защищены от спама и удаляют сообщения от пользователей, только что вступивших в чат, злоумышленники некоторое время выжидают и начинают писать через несколько дней после нахождения в сообществе.

В чатах мошенники используют две тактики. В первом случае они публикуют рекламные сообщения и предлагают для просмотра актуальных цен и заказа перейти в профиль, где указана ссылка на аккаунт мошеннического Telegram-канала.

Вторая тактика – под видом «соседа» привлечь внимание пользователей выгодным предложением. Вот так выглядит типичное сообщение от скамеров: «Соседи, добрый день! Моя сестра и её муж собирают заказ на икру, рыбу и морепродукты из {…}. Цены очень хорошие. Кому актуально, пишите в личку, добавлю в группу».

После того, как пользователь напишет автору сообщения, ему присылают ссылку на приглашение в чат, в котором публикуется информация о «ценах» и «наличии» морепродуктов. Сообщения в таких чатах размещает только владелец, и связаться с ним можно, только написав в личный аккаунт.

В чат регулярно добавляются новые пользователи, а мошенники создают видимость активности: публикуют сообщения о поставках свежих товаров, обещают быструю доставку и публикуют «интересные предложения с выгодными ценами». Например, за килограмм филе камчатского краба скамеры просят 2,2 тыс. руб., за килограмм гребешка, мидий и магаданской креветки – по 1 тыс. руб, за 250 граммов икры горбуши – 2,4 тыс. руб. Покупка – только при условии 100-процентной предоплаты.

Оформить заказ предлагается через личное сообщение «менеджеру», который просит указать ФИО, адрес доставки и номер телефона, а также количество желаемого товара, после чего сообщает сумму к оплате. При этом «менеджер» уточняет, что перевести деньги нужно по номеру телефона или по номеру карты, и спрашивает, с карты какого банка будет платить пользователь.

Аналитики F6 отмечают: такой вопрос – повод насторожиться. В России платежи по номеру телефона доступны клиентам практически всех банков, и в обычной ситуации уточнение про банк покупателя не имеет смысла.

Ещё один признак, который указывает на высокую вероятность обмана – смена реквизитов, когда «менеджер» сначала называет один номер для платежа, а затем меняет его на другой.

В подтверждение оплаты злоумышленник просит прислать банковскую квитанцию. После оплаты «менеджер» перестаёт выходить на связь или блокирует пользователя.

По данным F6, средняя сумма чека в мошеннических магазинах, предлагающих икру, рыбу и морские деликатесы – от 10 тыс. руб.

Второй способ привлечения жертв, который используют мошенники – реклама в легитимных Telegram-каналах. Многих пользователей подобные объявления вводят в заблуждение: они считают, что рекламу размещает сам канал, которому аудитория в основном доверяет. Это играет на руку злоумышленникам.

Мошеннические каналы похожи друг на друга: большое число подписчиков, но комментарии закрыты, много публикаций за непродолжительное время, «ограниченные предложения» и «невероятно выгодные» цены. Часто у них есть отдельный канал, в котором публикуются отзывы «покупателей» – но свой добавить не получится.

Схема заказа «товара» в таких магазинах схожа: нужно написать личное сообщение «менеджеру» и оплатить покупку по номеру телефона или карты. После оплаты «менеджер» подтверждает перевод и пишет: «Ожидайте звонка курьера», – после чего не выходит на связь и игнорирует все дальнейшие сообщения.

Также гастроскамеры привлекают потенциальных жертв маскировкой под официальных поставщиков и рыбные магазины. Как и в описанном выше сценарии, мошеннические магазины-двойники могут рекламироваться в Telegram, их можно найти через поиск в мессенджере.

Представленная схема по продаже продуктов питания и деликатесов во многом повторяет схему со скамом на продаже дефицитных импортных ветеринарных препаратов, о которой специалисты F6 рассказали в октябре 2025 г.

«Покупки через мессенджеры и соцсети – всегда определённый риск. Отличить мошеннический Telegram-канал от проверенного с первого взгляда бывает достаточно проблематично. Сложно выделить какой-то один универсальный признак, который позволил бы с ходу определить, что за тем или иным каналом стоят скамеры. К сожалению, зачастую это становится понятно, лишь когда злоумышленники уже получили деньги. В нашей практике мы регулярно сталкиваемся с похожими историями и рекомендуем: перед тем, как совершить выгодную, как может показаться, покупку через незнакомых продавцов, оцените степень риска и проверьте все дважды», – сказала Дарья Карлова, старший аналитик отдела второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с продажами через Telegram-каналы: приобретайте дорогостоящие деликатесы и продукты питания только в проверенных магазинах; заказывайте товары по предоплате только в проверенных магазинах и маркетплейсах и только через официальные приложения; помните: продавец обязан ознакомить покупателя с документами, которые подтверждают соответствие товара установленным требованиям, по запросу покупателя – предоставить сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии. Запросите у продавца такую информацию. Если он игнорирует просьбу или предоставляет недостоверные сведения – есть повод насторожиться; еЕсли вы планируете воспользоваться услугами интернет-магазина впервые, найдите отзывы о нём через поисковики в интернете; если в Telegram-канале предлагают оформить заказ только через «менеджера», это повод насторожиться; если заказ предлагают оформить через незнакомый сайт, проверьте дату регистрации этого домена через whois-сервисы. Обычно мошенники создают фейковые сайты за несколько дней или недель до запуска схемы; если в Telegram-канале указаны адреса офлайн-магазинов в вашем городе, куда можно прийти и посмотреть товар, который рекламируется в канале – это хороший знак. Но лучше при возможности проверить, что Telegram-канал действительно имеет отношение к магазину: мошенники могут прикрываться его брендом; если Telegram-канал действует от имени известного бренда, найдите его официальный сайт. Проверьте, указан ли этот Telegram-канал в списке официальных ресурсов бренда, от имени какой организации или предпринимателя он действует; помните: когда вы переводите деньги незнакомцам – это всегда риск; еЕсли вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут её регуляторам для блокировки.