Кия, Павленково и База Дрофа получили доступ к 4G МТС

МТС запустила сеть в селах Кия, Павленково и на Базе Дрофа в районе имени Лазо Хабаровского края. Благодаря установке нового оборудования около 500 местных жителей получили доступ к стабильной голосовой связи и высокоскоростному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

До недавнего времени связь в населенных пунктах обеспечивалась за счет базовых станций, расположенных в соседних селах. Строительство новой инфраструктуры МТС позволило обеспечить жителей и гостей района стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Установленное телеком-оборудование МТС обеспечивает покрытие в районе ключевых социальных объектов: администраций, фельдшерско-акушерских пунктов и школ. Теперь местные жители могут беспрепятственно пользоваться цифровыми госуслугами, совершать видеозвонки, работать с онлайн-банками и получать доступ к образовательному контенту.

Села Кия и Павленково, а также База Дрофа расположены в живописных местах района имени Лазо. Населенные пункты находятся в долинах рек Кия и Хор, известных своими местами для рыбалки и сплавов. Здесь сохранились нетронутые таежные массивы, а в окрестностях можно встретить редкие виды растений и животных. С появлением собственной инфраструктуры связи у местных жителей и туристов появилась возможность оперативно делиться впечатлениями в социальных сетях, не дожидаясь возвращения в крупные населенные пункты.

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных и малонаселенных пунктах — один из наших ключевых приоритетов в регионе. В рамках совместной программы с краевым Министерством цифрового развития нам уже удалось обеспечить современной связью такие села, как Арка, Чумикан, Анастасьевка и другие. Запуск сотовой связи в малых населенных пунктах района имени Лазо — это логичное продолжение большой системной работы по устранению цифрового неравенства, чтобы у каждого жителя края была возможность комфортно пользоваться всеми преимуществами цифровой среды», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.