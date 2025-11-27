CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» модернизировал более 90 базовых станций в Барнауле

Барнаульцы получили более качественную, быструю и надёжную связь «МегаФона». Инженеры оператора модернизировали около 90 базовых станций, что позволило расширить зону покрытия 4G и повысить эффективность сети для стабильной работы.

Барнаул – один из самых крупных городов Сибири. По количеству проживающих он занимает пятое место в макрорегионе, насчитывая около 690 тыс. жителей. Каждый месяц абоненты «МегаФона» суммарно используют объём интернет трафика равный более 593 ТБ, что сопоставимо почти со 150 тыс. художественных фильмов в высоком качестве.

Работы охватили большую часть города, а значит в зону обновлённой связи вошли: социально значимые и культурные объекты, парки и жилые кварталы, вокзалы и рекреационные зоны. Для увеличения общей пропускной способности сети и скорости мобильного интернета, связисты перевели существующие частоты из сети 3G в более современный стандарт LTE. Помимо этого, добавили новые, дополнительные слои в сети четвертого поколения, за счёт чего средняя скорость передачи данных в Барнауле составляет 35 Мбит/с.

Перенос частот сделал более доступными и голосовые звонки с помощью технологии VoLTE, которая даёт возможность для абонентов выходить в интернет во время телефонного звонка, но не терять в качестве — «картинка» не зависает, а звук остаётся кристально чистым.

«Конечный результат наших работ — это максимальный комфорт пользователя в повседневной цифровой среде. Это касается практически всех аспектов жизни: от просмотра онлайн-контента и быстрой загрузки фотографий в облачные хранилища до эффективного применения телемедицины. Постепенно объёмы генерируемого интернет-трафика растут в городах и сёлах региона. Барнаул не является исключением, ведь это динамично развивающийся региональный центр края. В 2025 г. его жители израсходовали на 6% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, и специалисты учли это в своей работе», — отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

