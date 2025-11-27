CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» нарастил покрытие для 20 тыс. жителей Кировской области

«МегаФон» увеличил 4G-покрытие в 17 населенных пунктах Кировской области. Масштабное обновление телеком-оборудования затронуло более 20 тыс. жителей региона. Теперь стабильный сигнал будет не только в центре поселений, но и на окраинах, подъездных авто- и железнодорожных путях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора модернизировали сеть в деревнях Иуницы, Катковы, Кисели, Ломовская, Лихачи, входящих в Киров. Работы по расширению покрытия также проведены в 10 муниципальных округах – в программу развития сети попали населенные пункты Безбожник, Большой Китяк, Демьяново, Дым-Дым-Омга, Кордяга, Косино, Нема, Октябрьский, Пижанка, Русский Турек, Семушино, Суна.

За счет запуска низкочастотного диапазона на базовых станциях сигнал распространяется дальше и лучше проникает внутрь зданий. Это значит, что местные жители смогут звонить, общаться в мессенджерах и смотреть видеоконтент на всей территории поселения с высоким качеством связи.

«Модернизация помогает нам оперативно подстраивать сеть под потребности наших клиентов. Мы анализируем десятки параметров в режиме реального времени, учитываем обращения местных жителей и находим оптимальное техническое решение, чтобы сделать мобильный сигнал стабильным, а интернет – скоростным, там, где это реально необходимо. Проведенные работы увеличили 4G-покрытие не только в населенных пунктах, но и на прилегающих территориях, в садовых товариществах, на участках железнодорожных путей и региональных автодорог», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

С начала 2025 г. оператор уже модернизировал сеть в более чем 50 населенных пунктах региона, включая как небольшие деревни, так и крупные города Кировской области.

