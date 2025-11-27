Metro запустила собственную рекламную платформу

Metro, оператор оптовой торговли в России, запустила рекламную платформу для брендов на своих цифровых площадках. Проект реализован в сотрудничестве с martech-компанией Retail Rocket Group на базе adtech-решения Smart Placement Ads. Эксклюзивным селлером рекламного инвентаря стала компания Easy Commerce (технологический партнер Okkam), которая сопровождает рекламодателей на всех этапах размещения. Теперь любой бренд — от производителей товаров до банков и застройщиков — может размещать таргетированную рекламу для многомиллионной аудитории покупателей Metro. Об этом CNews сообщили представители Metro.

Запускать продвижение можно в форматах медийной и товарной рекламы. Рекламодателям доступны плейсменты на веб-версии сайта и в мобильном приложении: товарные полки в карточках товара, категорийных листингах и корзине, баннеры на страницах категорий.

Платформа поддерживает как click-in (переход внутри экосистемы Metro), так и click-out форматы (переход на внешние ресурсы рекламодателя). Доступна также интеграция сторонних пикселей на клик, что позволяет рекламодателям использовать собственные системы аналитики.

Показ рекламы происходит на основе технологий машинного обучения. ML-алгоритмы анализируют поведение пользователей на сайте и в мобильном приложении в реальном времени и таргетируют рекламу только на релевантные сегменты аудитории, заинтересованные в покупке. Закупка рекламы происходит через аукцион второй цены на основе CPM (оплата за тысячу показов).