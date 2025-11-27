CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС: каждая шестая DDoS-атака Сибири приходилась на Новосибирск

МТС с помощью аналитиков Red Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Сибири за III квартал 2025 г. Эксперты впервые зафиксировали рост числа инцидентов в организациях гостиничной сферы, в особенности на Алтае.

Самая мощная DDoS-атака в Сибирском федеральном округе в пике достигла 39 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 72 часов подряд. Это один из самых высоких показателей по всей России.

В тройке лидеров по количеству направленных против них атак оказались Красноярск (64%), Новосибирск (16%) и Томск (7%). Ключевыми мишенями киберпреступников стали сферы ИТ, телекоммуникаций и промышленности. Совокупно на них пришлось более 80% от общего объёма инцидентов. Кроме того, специалисты Red Security отметили рост атак на организации финансового, а также впервые – гостиничного сектора. Последнее особенно характерно для Республики Алтай и связано с быстрым развитием туризма в этом регионе.

С июля по сентябрь компания выявила и заблокировала почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Согласно данным направления кибербезопасности МТС Red Security, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с III кварталом 2024 г. На организации Сибири за это же время было направлено 13% от общего объёма инцидентов в регионах.

