CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Подмосковным предпринимателям стало проще отчитываться за полученные субсидии и гранты

На региональном портале оптимизировали услугу для представителей малого и среднего предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы видим, что услуга пользуется спросом у представителей малого и среднего предпринимательства, и сделали ее еще удобнее. Теперь заявители смогут отдельно отправить отчетности и за полученные ими субсидии, и за гранты. Умный сервис автоматически проверит наличие ранее заключенного соглашения», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Кроме того, в форму подачи отчетности получателей субсудий и грантов внедрили сервис автозаполнения сведений по ранее заключенному соглашению. Он поможет сократить трудозатраты заявителей на 40%, а также исключить ошибки во время заполнения формы.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на регпоратле в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Региональные бизнесмены могут подать заявку на получение субсидии, предоставить необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще