Пользователи Max получат быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг»

Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой — с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле Max. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе «Цифровой ID».

Пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем список будет расширен, в частности в нем появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей.

Для получения быстрого доступа к документам необходимо: обновить приложение Max и «Госуслуги»; перейти в раздел «Цифровой ID»; выбрать документ; дать разрешение на обработку данных в Госуслугах для первого использования.

