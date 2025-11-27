«Рейтинг Рунета»: бюджет на диджитал- и маркетинговые проекты в индустрии одежды меньше на 11%, чем в среднем по рынку

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел исследование проектов для представителей рынка одежды, обуви и аксессуаров. В ходе анализа рассматривались состав, стоимость и продолжительность проектов в пяти ключевых направлениях: «Разработка и интеграция цифровых продуктов», «Брендинг и дизайн», «Реклама и трафик», «Коммуникации» и «Аутстаффинг». Выяснилось, что бюджет одного заказчика из этой отрасли меньше на 11%, чем в среднем по рынку. Об этом CNews сообщили представители компании «Рейтинг Рунета».

Анализ охватил 3,41 тыс. проектов, выполненных для 2,46 тыс. клиентов. В 2023–2024 гг. совокупные затраты на услуги составили 6,8 млрд руб. — 3,9% от общих затрат во всех отраслях. При расчете стоимости учитывалась исключительно выручка подрядчиков за услуги, без учёта транзитных расходов, то есть рекламных бюджетов и лицензионных платежей.

В исследуемой отрасли динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. немного превышает общерыночную: +33% в отрасли против +29% по рынку. Однако в этом сегменте экономики заказчиков, относящихся к крупному бизнесу, на 13% меньше, чем в среднем по рынку.

Средний чек с одного заказчика в категории «Разработка и интеграция» составил 308 тыс. руб. в 2023 г. и 382 тыс. руб. в 2024 г.; в «Рекламе и трафике» — 280 тыс. руб. в 2023 г. и 330 тыс. руб. в 2024 г.; в «Брендинге и дизайне» — 251 тыс. руб. в 2023 г. и 357 тыс. руб. в 2024 г.; в «Коммуникациях» — 304 тыс. руб. в 2023 г. и 339 тыс. руб. в 2024 г.; в «Аутстаффинге» — 676 тыс. в 2023 г. и 798 тыс. в 2024 г.

Среди компаний из сферы «Одежда, обувь, аксессуары» наибольшей популярностью в 2023–2024 гг. пользовались следующие категории услуг: сайты и веб-сервисы — 1,04 тыс. заказчиков (42% от общего числа заказчиков), расходы на услуги составили 2 млрд руб. (30% от общего бюджета), реализовано 1,28 тыс. проектов; SEO — 665 заказчиков (27%) , расходы на услуги составили 727 млн руб. (11%), реализовано 712 проектов; контекстная реклама — 486 заказчика (19%), расходы на услуги составили 1,4 млрд руб. (20%), реализовано 532 проекта; таргетированная реклама — 172 (7%) заказчика, расходы на услуги — 1,6 млрд руб. (24%), реализовано 203 проекта; продвижение на маркетплейсах — 148 (6%) заказчиков, расходы на услуги составили 92 млн руб. (1,4%), реализовано 185 проектов.

Чаще всего диджитал-услугами пользовались компании из следующих категорий легкой промышленности: компании, занимающиеся торговлей одеждой, обувью, аксессуарами — 1,23 тыс. заказчиков, 1,59 тыс. проектов на 3,1 млрд руб.; фэшн-компании — 514 заказчиков, 646 проектов на 1,7 млрд руб.; производители одежды, обуви и аксессуаров — 424 заказчика, 526 проектов на 481 млн руб.; сервисные компании (ремонт, химчистка, прокат и др.) — 71 заказчик, 90 проектов на 70 млн руб.

«Мы ожидаем роста бюджетов в индустрии одежды на уровне 20% в 2025 г. Производство одежды в России сокращается, покупательская способность падает, что вынуждает участников рынка активнее вкладываться в продвижение», — сказал Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета».

В исследование вошли данные, полученные при подготовке 34 рейтингов 2025 г., в том числе девять не имеющих аналогов на рынке. В рейтингах сформировано 8,4 тыс. аналитических срезов, показывающих специализацию участников на разных услугах, отраслях, типах продуктов и так далее.