CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сбербанк запустил новый сервис «Кадастровые работы с Домклик»

Сбербанк запустил новый сервис «Кадастровые работы с Домклик», который упрощает постановку дома на учёт и регистрацию права собственности. Об этом CNews сообщил представитель банка.

Новый сервис поможет поставить дом на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности за одну встречу без необходимости самостоятельно разбираться во всех нюансах, искать кадастрового инженера и посещать Росреестр или МФЦ.

Сервис полностью организует процесс «под ключ» — от подачи заявки до отправки документов на регистрацию. В итоге клиент существенно экономит свое время, доверяя кадастровые работы опытному специалисту с профессиональным сертифицированным оборудованием.

Клиент оставляет заявку на оформление услуги. После завершения строительства дома «Домклик» подберет кадастрового инженера. Последний приедет в удобное для клиента время, составит технический план и самостоятельно направит документы в Росреестр. Срок регистрации права собственности, как правило, занимает до 10 дней.

Стоимость услуги устанавливается в зависимости от общей площади построенного дома.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще