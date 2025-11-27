CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Туту» поможет россиянам арендовать автомобиль в поездке

Сервис путешествий «Туту» вышел на рынок аренды автомобилей. Теперь путешественники могут забронировать автомобиль в 22 туристических городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Горно-Алтайск, Калининград, Екатеринбург и Владивосток. Сделать это можно на сайте или в приложении. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

Арендовать на «Туту» можно автомобили как среднего класса, так и премиум-класса. Депозит не понадобится: достаточно привязать кредитную или дебетовую карту. Путешественники могут забрать машину в аэропорту, на железнодорожном вокзале или прямо в городе. Понадобятся российский паспорт и водительское удостоверение, чтобы получить автомобиль.

Вячеслав Дусалеев, генеральный директор сервиса путешествий «Туту»: «Запуск аренды автомобилей — часть стратегии компании по трансформации в экосистему путешествий. Мы видим, что интерес к автопоездкам растет. Так, по данным «Туту», число путешествий выходного дня с начала года выросло вдвое. При этом 60% россиян отправляются в такие поездки на автомобиле. Дорожная инфраструктура развивается достаточно быстро, а благодаря машине путешественники могут более гибко планировать маршрут, заезжать в малые города и уникальные природные локации, открывая Россию с новой стороны».

Получить машину могут водители от 21 года и со стажем не меньше двух лет. Лимит пробега — 250 километров в день. До начала аренды отказаться от услуги можно бесплатно. При желании путешественник может оформить страховку с полным покрытием.

