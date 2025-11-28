CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

M1Cloud представляет защищенное облако для розничного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет для крупных и средних розничных компаний специализированное решение для обеспечения безопасности хранения и обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона №152 («О персональных данных»). Защищенное рещение бесшовно интегрируется в существующий ИТ-ландшафт торговых сетей, с возможностью быстрого развертывания новых инфраструктурных компонентов. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Операторы ритейла собирают значительные объемы персональной информации о покупателях, включая контактные данные, историю покупок и предпочтения, с целью реализации эффективных маркетинговых кампаний, разработки индивидуальных предложений и программ лояльности. Такая информация о потребителях требует надежного и безопасного хранения, что накладывает повышенные требования к защите большого объема данных.

Защенное облако от M1Cloud обеспечивает выполнение всех требований законодательства относительно безопасности и конфиденциальности личной информации пользователей. Комплекс сервисов обеспечивает защиту личных данных покупателей, включая обработку и хранение, в полном соответствии с нормативными документами ФСТЭК и ФСБ, а также надежную защиту конфиденциальных данных благодаря использованию современных технологий шифрования и управления доступом. M1Cloud круглосуточно проводит мониторинг состояния системы на потенциальные угрозы.

«Для ритейлера хранение персональных данных – это большая ответственность перед потребителями и законом. Мы предлагаем проверенное аттестованное решение, которое позволяет защитить личные сведения покупателей, минимизировать риски утечек и повысить доверие потребителей к бренду», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Используя специализированные сервисы по защите ПДн от M1Cloud, предприятия розничной торговли смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, предоставляя своим клиентам качественные продукты и инновационные услуги, оставаясь уверенными в полной безопасности конфиденциальных данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России официально началась блокировка WhatsApp

Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Россия под атакой. Госучреждения и дипломатические службы России под волной кибератак

В России готовится подтверждение личности пользователей, публикующих контент в интернете

К чему-то готовятся? Власти рекомендуют чиновникам перейти в Max до Нового года. Опрос

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще