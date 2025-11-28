CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал связь в самом «литературном» населенном пункте региона

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в рабочем поселке Лев Толстой Липецкой области, где проживают почти 10 тыс. человек. Теперь местные жители и почитатели одного из самых известных в мире писателей могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Этого удалось достичь за счет подключения дополнительного низкочастотного диапазона. Он позволяет сигналу широко распространяться по всей территории и проникать в строения с плотными стенами, которых очень много в старинном поселке.

История поселения началась в конце XIX века с полустанка Астапово на пересечении железнодорожных линий. Известность станция приобрела, когда в ноябре 1910 г. из-за тяжелой болезни вынужден был сойти с поезда и поселился в домике начальника станции Лев Толстой. Он прожил здесь последние несколько дней своей жизни и написал последние строки в дневнике. Позже в память о писателе населенный пункт был переименован, а на станции организовали музейный комплекс. Сейчас он насчитывает 22 исторические постройки: от здания вокзала и паровозного депо до водонапорной башни, мастерских и небольшого парка с оранжереей. Историческое место регулярно посещают школьники, студенты и почитатели великого романиста.

«Модернизация сети в Лев-Толстовском районе — часть нашей стратегии по развитию цифровой инфраструктуры в Липецкой области. Мы продолжаем расширять покрытие 4G, чтобы жители даже небольших населенных пунктов могли пользоваться всеми преимуществами современной связи. Еще один пример — в контур LTE мы недавно добавили село Малей Грязинского района, где проживают около 250 человек. А всего с начала года в регионе построено и модернизировано более 100 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России официально началась блокировка WhatsApp

Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Россия под атакой. Госучреждения и дипломатические службы России под волной кибератак

В России готовится подтверждение личности пользователей, публикующих контент в интернете

К чему-то готовятся? Власти рекомендуют чиновникам перейти в Max до Нового года. Опрос

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще